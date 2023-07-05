Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:39

Published Сегодня, 14:39

Modified Сегодня, 14:41

Updated Сегодня, 14:41

Изображение материала

Квадра направит 16 млн рублей на замену теплосети на Народном бульваре в Белгороде

5 июля 2023, 14:39
Фото: пресс-служба филиала АО "Квадра"-"Белгородская генерация"
Белгородский филиал АО «Квадра» направит 16 млн рублей на замену ветхого участка магистральной тепловой сети протяженностью более 200 м на Народном бульваре в Белгороде.

Специалисты здесь уже завершили монтажные работы, трубопровод покрыли антикоррозийным составом и в настоящее время наносят тепловую изоляцию. До конца июля все работы и благоустройство энергетики планируют завершить.

«Это очень важный участок магистральной теплосети, по которому теплоноситель поступаетжителямЦентральной части города и района Левобережья. Замену износившегося трубопровода мы выполниливсего за две недели, и горячая вода по новым сетям уже поступает белгородцам», — рассказал главный инженер филиала Виктор Горлов.

Работы по замене теплосетей на Народном бульваре идут уже 5 лет. За это время Квадра здесь смонтировала более 2 км новых трубопроводов. Общий объем вложений в обновление данной тепломагистрали превысил 129 млн рублей.

«Квадра» завершила реконструкцию Губкинской ТЭЦ за 350 млн рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Вниманию акционеров ПАО «Квадра»! Выкуп акций«Квадра» готовится к следующему отопительному сезону«Квадра» проложит 1 км тепловых сетей для новостроек «Новая жизнь» в Белгороде
#Кристина Семенчук#Квадра#Ремонт#Трубопровод#Изоляция#Город#Новости Белгорода#Белгород
Подпишитесь
Стали известны подробности состояния пострадавшей при обстреле Валуек
Сегодня, 11:51
Дом культуры, ФАП и четыре дома пострадали от обстрела села под Валуйками
Сегодня, 12:18
«Геопарку» Каракулова отказали в иске к мэрии на 54 млн рублей
Сегодня, 13:43
Как в Белгороде за год изменились цены на недвижимость
Сегодня, 14:26
Более 60 домов снесут в Шебекинском горокруге после атак ВСУ
Сегодня, 13:38