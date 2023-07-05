Квадра направит 16 млн рублей на замену теплосети на Народном бульваре в Белгороде

«Это очень важный участок магистральной теплосети, по которому теплоноситель поступаетжителямЦентральной части города и района Левобережья. Замену износившегося трубопровода мы выполниливсего за две недели, и горячая вода по новым сетям уже поступает белгородцам», — рассказал главный инженер филиала Виктор Горлов.