Квадра направит 16 млн рублей на замену теплосети на Народном бульваре в Белгороде

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
Специалисты здесь уже завершили монтажные работы, трубопровод покрыли антикоррозийным составом и в настоящее время наносят тепловую изоляцию. До конца июля все работы и благоустройство энергетики планируют завершить.
«Это очень важный участок магистральной теплосети, по которому теплоноситель поступаетжителямЦентральной части города и района Левобережья. Замену износившегося трубопровода мы выполниливсего за две недели, и горячая вода по новым сетям уже поступает белгородцам», — рассказал главный инженер филиала Виктор Горлов.
Работы по замене теплосетей на Народном бульваре идут уже 5 лет. За это время Квадра здесь смонтировала более 2 км новых трубопроводов. Общий объем вложений в обновление данной тепломагистрали превысил 129 млн рублей.