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Компанию белгородцев наказали за застолье у подъезда на Крейде

5 июля 2023, 11:32
Фото: 1MI
Правоохранительные органы заметили видео, где автор жалуется на шумную компанию во дворе многоэтажки, сообщили в региональном УМВД.

Четверых белгородцев наказали за застолье возле подъезда многоэтажки в районе Крейды. Горожан привлекли к административной ответственности.

О том, что произошло около подъезда, полиции стало известно во время мониторинга Сети. Правоохранители провели проверку, опросили свидетелей и установили личности нарушителей.

Как оказалось, белгородцы шумели, а на замечания соседей молодые люди не реагировали. Компанию привлекли к административной ответственности. Отметим, что наказание по соответствующей статье (ч. 1ст. 20.20 КоАП РФ) — штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что владельца ресторана в Белгороде наказали за шум после жалобы горожанки. Как писала женщина, всю ночь был «невыносимый шум». На управляющего составили протокол.

Владельца ресторана в Белгороде наказали за шум после жалобы горожанки
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Новости Белгорода#Происшествия#Полиция#Шум#Жалоба#Застолье#Подъезд#Спиртное
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