Компанию белгородцев наказали за застолье у подъезда на Крейде

Posted Сегодня, 11:32
Published Сегодня, 11:32
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Четверых белгородцев наказали за застолье возле подъезда многоэтажки в районе Крейды. Горожан привлекли к административной ответственности.
О том, что произошло около подъезда, полиции стало известно во время мониторинга Сети. Правоохранители провели проверку, опросили свидетелей и установили личности нарушителей.
Как оказалось, белгородцы шумели, а на замечания соседей молодые люди не реагировали. Компанию привлекли к административной ответственности. Отметим, что наказание по соответствующей статье (ч. 1ст. 20.20 КоАП РФ) — штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что владельца ресторана в Белгороде наказали за шум после жалобы горожанки. Как писала женщина, всю ночь был «невыносимый шум». На управляющего составили протокол.