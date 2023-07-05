Компанию белгородцев наказали за застолье у подъезда на Крейде

Как оказалось, белгородцы шумели, а на замечания соседей молодые люди не реагировали. Компанию привлекли к административной ответственности. Отметим, что наказание по соответствующей статье (ч. 1ст. 20.20 КоАП РФ) — штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей.