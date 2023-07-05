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К осени в белгородском селе Весёлое оборудуют велороллерную площадку

5 июля 2023, 12:37
Фото: 1MI
Помимо велороллерной дорожки, на территории установят батут, качели и игровой комплекс. Подробности сообщили в правительстве Белгородской области.

К осени в селе Весёлом появится детская игровая площадка площадью 100 кв. м. Проект стал победителем отбора в рамкам федпроекта «Благоустройство сельских территорий».

На площадке установят батут, игровые комплексы, качели, стол с лавочками. Помимо этого, специалисты проложат велороллерную дорожку.

На объекте уже провели земляные работы, залили бетон, установили бордюры и уложили асфальт. В ближайшее время рабочие начнут укладку плитки.

Комплекс будет прилегать к спортивной площадке, которую открыли в прошлом году.

Напомним, что недавно в сёлах Почаево и Луговка Грайворонского округа достроили два фельдшерско-акушерских пункта. Учреждения укомплектовали необходимой мебелью и медицинским оборудованием, подвели инженерные коммуникации и благоустроили прилегающую территорию. Также специалисты организовали рабочие места и установили компьютерное оборудование.

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#Алина Харина#Ролики#Велосипед#Дорожки#Комплекс#Общество#Хорошие новости#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Касается каждого
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