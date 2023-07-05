К осени в белгородском селе Весёлое оборудуют велороллерную площадку

Posted Сегодня, 12:37
Published Сегодня, 12:37
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
К осени в селе Весёлом появится детская игровая площадка площадью 100 кв. м. Проект стал победителем отбора в рамкам федпроекта «Благоустройство сельских территорий».
На площадке установят батут, игровые комплексы, качели, стол с лавочками. Помимо этого, специалисты проложат велороллерную дорожку.
На объекте уже провели земляные работы, залили бетон, установили бордюры и уложили асфальт. В ближайшее время рабочие начнут укладку плитки.
Комплекс будет прилегать к спортивной площадке, которую открыли в прошлом году.
Напомним, что недавно в сёлах Почаево и Луговка Грайворонского округа достроили два фельдшерско-акушерских пункта. Учреждения укомплектовали необходимой мебелью и медицинским оборудованием, подвели инженерные коммуникации и благоустроили прилегающую территорию. Также специалисты организовали рабочие места и установили компьютерное оборудование.