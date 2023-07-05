К осени в белгородском селе Весёлое оборудуют велороллерную площадку

Напомним, что недавно в сёлах Почаево и Луговка Грайворонского округа достроили два фельдшерско-акушерских пункта. Учреждения укомплектовали необходимой мебелью и медицинским оборудованием, подвели инженерные коммуникации и благоустроили прилегающую территорию. Также специалисты организовали рабочие места и установили компьютерное оборудование.