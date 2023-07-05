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Губернатор прокомментировал увольнение Константина Полежаева

5 июля 2023, 17:54
Фото: vk.com/kpolezhaev72
Во время прямой линии 5 июля Вячеслав Гладков подробнее рассказал, с чем связано отстранение Полежаева. Для местных жителей это событие стало неожиданностью, но не для главы Белгородской области.

4 июля стало об увольнении заместителя губернатора Константина Полежаева. Тогда глава региона объяснил это «систематическим невыполнением своих обязанностей» со стороны чиновника. Но многих белгородцев такое решение удивило.

Во время прямой линии Вячеслав Гладков вновь отметил, что в отстранении Полежаева не видит ничего трагичного и необычного.

Глава региона рассказал о многочисленных недоработках бывшего главы департамента ЖКХ. Гладков сообщил, что решение было для него очевидным.

Сейчас тот момент, когда от качества работы зависят тысячи судеб людей. Рисковать не хочу и не буду. Решение было очевидным и естественным.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Константин Полежаев#Кадровые перестановки#Общество#Увольнение#Департамент жкх
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