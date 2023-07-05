Гладков взял на работу генерала с боевым опытом

Posted Сегодня, 18:06
Published Сегодня, 18:06
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
В рамках изменения структуры уже принято решение: буду делить должность заместителя губернатора — руководителя аппарата, выделять в отдельную должность взаимодействие с силовыми структурами. Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо, нам нужно усиление этой работы. И кандидатура уже подобрана, согласована с силовыми структурами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Новым заместителем главы региона станет Дмитрий Прокопов, который сейчас является советником губернатора по взаимодействию с силовыми структурами на общественных началах.
После того, как он закончит службу (это произойдёт в ближайшие 3,5 месяца) и сможет подписать контракт в соответствии с законодательством, он приступит к исполнению обязанностей в должности заместителя губернатора по взаимодействию с силовыми структурами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона подчеркнул, что это не единственные изменения структуры правительства, которые планируются в ближайшее время, но подробности не раскрыл.
Вопрос только в одном: мне хочется, чтобы те люди, которые придут, понимали, что нужно работать 25 часов в сутки семь дней в неделю.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, Дмитрий Прокопов стал советником Вячеслава Гладкова по взаимодействию с силовыми структурами в конце июня 2023 года. Раньше он был начальником погрануправления ФСБ.