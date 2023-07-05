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Гладков взял на работу генерала с боевым опытом

5 июля 2023, 18:06
Фото: Bel.ru
5 июля в ходе большого прямого эфира губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о кадровых перестановках в правительстве и назвал имя своего нового заместителя, который будет работать с силовыми структурами.
В рамках изменения структуры уже принято решение: буду делить должность заместителя губернатора — руководителя аппарата, выделять в отдельную должность взаимодействие с силовыми структурами. Буду брать на работу генерала с боевым опытом, потому что нам это крайне необходимо, нам нужно усиление этой работы. И кандидатура уже подобрана, согласована с силовыми структурами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Новым заместителем главы региона станет Дмитрий Прокопов, который сейчас является советником губернатора по взаимодействию с силовыми структурами на общественных началах.

После того, как он закончит службу (это произойдёт в ближайшие 3,5 месяца) и сможет подписать контракт в соответствии с законодательством, он приступит к исполнению обязанностей в должности заместителя губернатора по взаимодействию с силовыми структурами.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона подчеркнул, что это не единственные изменения структуры правительства, которые планируются в ближайшее время, но подробности не раскрыл.

Вопрос только в одном: мне хочется, чтобы те люди, которые придут, понимали, что нужно работать 25 часов в сутки семь дней в неделю.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, Дмитрий Прокопов стал советником Вячеслава Гладкова по взаимодействию с силовыми структурами в конце июня 2023 года. Раньше он был начальником погрануправления ФСБ.

В Белгородской области новые кадровые назначения
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#Кристина Семенчук#Вячеслав Гладков#Дмитрий Прокопов#Белгородская область#Кадровые перестановки#Экономика#Кадровые назначения#Правительство
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