Гладков сообщил об окончании ремонта дороги между Корочей и селом Короткое

На участке дороги рабочие выполнили фрезерование старого покрытия, укрепили основание методом холодного ресайклинга, уложили два слоя асфальтобетона. Кроме того, дорожники привели в порядок обочину, обустроили тротуар, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Также на участке дороги заменили старые остановки на шесть новых с заездными карманами.