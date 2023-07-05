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Гладков сообщил об окончании ремонта дороги между Корочей и селом Короткое

5 июля 2023, 12:37
Фото: правительство Белгородской области
На ремонт дорожного полотна было направлено более 160 млн рублей. Ранее от местных жителей поступало много жалоб на этот участок трассы, сообщил губернатор Белгородской области.

В Корочанском районе отремонтировали дорогу протяжённостью 7 км между Корочей и селом Короткое.

«Много было жалоб на плохое качество дорожного полотна, потратили более 160 млн. руб., около 7 км. Надеюсь, что жители Корочанского района будут довольны», — отметил Вячеслав Гладков в утреннем посте в соцсетях.

На участке дороги рабочие выполнили фрезерование старого покрытия, укрепили основание методом холодного ресайклинга, уложили два слоя асфальтобетона. Кроме того, дорожники привели в порядок обочину, обустроили тротуар, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Также на участке дороги заменили старые остановки на шесть новых с заездными карманами.

Отметим, что работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: правительство Белгородской области

Ранее в рамках нацпроекта была отремонтирована дорога в микрорайоне Таврово-8 в Белгородском районе. На эти цели направили более 10,3 млн рублей.

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