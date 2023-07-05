Фирма из Адыгеи просит признать белгородскую компанию банкротом: арбитраж июня

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
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Updated Сегодня, 09:55
Компания «Газпром межрегионгаз Белгород» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к ОАО «Теплоэнерго». Истец потребовал взыскать за поставленный, но не оплаченный газ основной долг в размере 201 млн рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 200 тысяч рублей. Суд иск принял. Стороны встретятся на собеседовании 27 июля.
Справка. Компания «Газпром межрегионгаз Белгород» зарегистрирована в Белгороде с 1999 года. Головная фирма — АО «Газпром». Исполняющий обязанности генерального директора — Константин Выродов. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 239 млн рублей.
ОАО «Теплоэнерго» работает в Старом Осколе с 2012 года и занимается производством пара и горячей воды (тепловой энергии). Руководитель — Дмитрий Выхристюк. Учредителем является администрация Старооскольского горокруга. За 2022 год чистая прибыль тепловой компании составила 3,1 млн рублей.
Также «Газпром межрегионгаз Белгород» обратился в суд с иском к «Белрегионтеплоэнерго». Сумма требований составила 27 млн рублей. Заявление было подано 27 июня. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции.
Справка. «Белрегионтеплоэнерго» зарегистрировано в Яковлевском горокруге в 2003 году. Компания занимается распределением пара и горячей воды (тепловой энергии). Руководитель — Александр Базецкий, а бенефициар — Марина Безрукова. Владельцем компании является фирма из Москвы «Регионгазфинанс». Чистая прибыль «Белрегионтеплоэнерго» за прошедший год составила 1,4 млн рублей.
Фирма «Русагро-Инвест» обратилась в суд с иском к СССПК «Викторово поле» о взыскании убытков в сумме 29 млн рублей. Исковое заявление суд принял и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание состоится 11 сентября.
Справка. Фирма «Русагро-Инвест» работает в Белгороде с 2007 года и занимается выращиванием сахарной свёклы. Руководитель — Дмитрий Лабурцев, а головная компания — ПАО «Группа Русагро». Чистая прибыль «Русагро-Инвест» за 2022 год составила 4,7 млрд рублей.
СССПК «Викторово поле» зарегистрировано в 2020 году в Вейделевке. Кооператив занимается оптовой торговлей кормами для сельскохозяйственных животных. Председатель — Аракс Аветян.
ПАО «Сбербанк России» обратилось в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Ровеньки-маслосырзавод». Банк попросил взыскать задолженность по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии (199 млн рублей) и расходы по оплате госпошлины (200 тысяч рублей). Одновременно истец подал заявление о принятии обеспечительных мер. Речь идёт о наложения ареста на деньги или имущество, которое принадлежит ответчику. Также Сбербанк потребовал запретить заводу распоряжаться и использовать имущество в пределах суммы иска.
Изучив материалы дела, суд отказал Сбербанку в принятии обеспечительных мер. Определение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд.
Что касается иска, его суд принял и назначил по делу предварительное судебное заседание на 24 июля.
Справка. ПАО «Сбербанк России» зарегистрировано в Москве в 1991 году. Президент и председатель правления — Герман Греф. По итогам 2021 года чистая прибыль банка составила 1 046 256 855 000 рублей.
В Арбитражный суд обратилась мэрия Белгорода. Ответчиком по делу выступила фирма «Крот». Заявление городские власти подали 26 июня. В настоящее время дело рассматривается в суде первой инстанции в категории «экономические споры по гражданским правоотношениям». Сумма требований — 25 млн рублей.
Справка. Компания «Крот» зарегистрирована в Белгороде в 2002 году и занимается деятельностью по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса. Руководитель — Анатолий Палёнка, а бенефициар — Николай Маслов. Ему и принадлежит организация. За 2022 год чистая прибыль компании составила 1000 рублей.
Фирма «Оливет» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Новопесчанское» и потребовала взыскать 20,8 млн рублей. Это долги по договорам и пени. Также истец потребовал взыскать 127 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины и 14 тысяч рублей расходов по оплате юридических услуг. Заявление суд принял и вызвал стороны на собеседование на 3 августа.
Организация «Виктория» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к фирме «Золото 21 век» и потребовала взыскать 20,7 млн рублей. При этом заявление было подано с нарушениями — отсутствовали копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя, доверенность или документы, подтверждающие полномочия на подписание искового заявления, а также документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или досудебного порядка.
Поэтому суд оставил исковое заявление без движения и предложил до 4 июля исправить ситуацию.
Справка. Организация «Виктория» зарегистрирована в 2015 году в Хакасии. Фирма занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Руководитель и бенефициар — Игорь Сальманович. Он же и владелец предприятия. По итогам 2022 года чистая прибыль организации составила 347 тысяч рублей.
Компания «СпецТехКомплект» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к Артёму Артёмову о взыскании 58 млн рублей убытков. Также фирма потребовала передать обществу печать и все первичные бухдокументы, договора, отчётность, книгу покупок и продаж.
А ещё «СпецТехКомплект» заявил ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины. Суд ходатайство удовлетворил. Иск принял и назначил предварительное судебное заседание на 13 июля.
Фирма «Югспецмонтаж» обратилась в суд с заявлением о признании ГК «Строй-Белогорье» банкротом. Суд принял к производству заявление кредитора. Судебное заседание по проверке обоснованности заявления пройдёт 19 сентября.
Справка. Фирма «Югспецмонтаж» зарегистрирована в Республике Адыгея в 2008 году. Отрасль — производство электромонтажных работ. Руководитель, бенефициар и владелец — Павел Постников. За 2022 год компания отчиталась о чистой прибыли в размере 1,3 млн рублей.
ГК «Строй-Белогорье» работает в Белгороде с 2004 года и занимается строительством жилых и нежилых зданий. Руководитель, собственник и бенефициар — Сергей Масловский. По итогам 2022 года фирма отчиталась о чистой прибыли в размере 646 тысяч рублей.