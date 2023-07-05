Фирма из Адыгеи просит признать белгородскую компанию банкротом: арбитраж июня

Фирма «Оливет» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области с иском к компании «Новопесчанское» и потребовала взыскать 20,8 млн рублей. Это долги по договорам и пени. Также истец потребовал взыскать 127 тысяч рублей расходов по оплате госпошлины и 14 тысяч рублей расходов по оплате юридических услуг. Заявление суд принял и вызвал стороны на собеседование на 3 августа.