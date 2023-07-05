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Экс-мэру Белгорода вновь продлили арест

5 июля 2023, 15:50
Фото: Соцсети Антона Иванова
О новом сроке под стражей сообщили Go31, ссылаясь на пресс-службу Белгородского областного суда. Антон Иванов пробудет в заключении её до сентября.

Бывший мэр Белгорода Антон Иванов остаётся под арестом. Ранее ему продлевали арест до 5 июля, теперь назначена новая дата. Чиновник будет задержан до 5 сентября включительно — так постановил Свердловский райсуд Белгорода.

Напомним, экс-мэр Белгорода Антон Иванов был задержан 8 марта 2023 года при попытке уехать из России. Сначала его обвиняли в крупной взятке в виде автомобиля стоимостью 3 млн рублей, позже стало известно о других взятках бывшего градоначальника в виде дорогостоящего имущества. Также, по версии следствия, он продавал земельные участки по заниженной стоимости.

Мэром Белгорода Антон Иванов был чуть менее года — с декабря 2021 по октябрь 2022 года, после чего написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Экс-мэра Белгорода Антона Иванова обвиняют в новых взятках
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#Кристина Семенчук#Новости Белгорода#Белгород#Антон Иванов#Общество#Арест#Взяточничество
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