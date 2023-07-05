Экс-мэру Белгорода вновь продлили арест

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Бывший мэр Белгорода Антон Иванов остаётся под арестом. Ранее ему продлевали арест до 5 июля, теперь назначена новая дата. Чиновник будет задержан до 5 сентября включительно — так постановил Свердловский райсуд Белгорода.
Напомним, экс-мэр Белгорода Антон Иванов был задержан 8 марта 2023 года при попытке уехать из России. Сначала его обвиняли в крупной взятке в виде автомобиля стоимостью 3 млн рублей, позже стало известно о других взятках бывшего градоначальника в виде дорогостоящего имущества. Также, по версии следствия, он продавал земельные участки по заниженной стоимости.
Мэром Белгорода Антон Иванов был чуть менее года — с декабря 2021 по октябрь 2022 года, после чего написал заявление на увольнение по собственному желанию.