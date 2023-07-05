Экс-мэру Белгорода вновь продлили арест

Напомним, экс-мэр Белгорода Антон Иванов был задержан 8 марта 2023 года при попытке уехать из России. Сначала его обвиняли в крупной взятке в виде автомобиля стоимостью 3 млн рублей, позже стало известно о других взятках бывшего градоначальника в виде дорогостоящего имущества. Также, по версии следствия, он продавал земельные участки по заниженной стоимости.