Экономика России восстанавливается: рост ВВП за 5 месяцев составил 0,6%

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Мишустин сообщил, что, несмотря на санкции, российская экономика продолжает восстанавливаться. Рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, а с мая прошлого года по май 2023-го — 5,4 процента, пишет РИА «Новости».
Премьер-министр подчеркнул, что правительство уверено в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств рост ВВП к концу года превысит 2%. Он также отметил, что основным двигателем роста является обрабатывающая промышленность.
По данным Мишустина, инфляция в России на начало июля составила 3,4%. Эксперты прогнозируют, что годовой уровень инфляции не превысит 5%. Уровень безработицы в стране составил 3,1 — 3,2%.
Премьер-министр также сообщил, что реализация нацпроектов достигла показателя 98,95%. Он подчеркнул, люди от правительства ждут результатов по таким направлениям, как экология, здравоохранение, культура, демография. Мишустин подтвердил, что правительство работает в соответствии с национальными целями развития, включая поручения президента.
Мишустин заверил, что все социальные обязательства будут выполнены.