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Экономика России восстанавливается: рост ВВП за 5 месяцев составил 0,6%

5 июля 2023, 11:48
Фото: kremlin.ru
Встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным прошла в позитивной атмосфере. В ходе беседы было отмечено, что экономические показатели России в настоящее время превосходят ожидания.

Мишустин сообщил, что, несмотря на санкции, российская экономика продолжает восстанавливаться. Рост ВВП за пять месяцев текущего года составил 0,6%, а с мая прошлого года по май 2023-го — 5,4 процента, пишет РИА «Новости».

Премьер-министр подчеркнул, что правительство уверено в том, что при отсутствии форс-мажорных обстоятельств рост ВВП к концу года превысит 2%. Он также отметил, что основным двигателем роста является обрабатывающая промышленность.

По данным Мишустина, инфляция в России на начало июля составила 3,4%. Эксперты прогнозируют, что годовой уровень инфляции не превысит 5%. Уровень безработицы в стране составил 3,1 — 3,2%.

Премьер-министр также сообщил, что реализация нацпроектов достигла показателя 98,95%. Он подчеркнул, люди от правительства ждут результатов по таким направлениям, как экология, здравоохранение, культура, демография. Мишустин подтвердил, что правительство работает в соответствии с национальными целями развития, включая поручения президента.

Мишустин заверил, что все социальные обязательства будут выполнены.

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