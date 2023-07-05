Два района Белгородской области не решаются заплатить ветеранам боевых действий

Posted Сегодня, 20:48
Published Сегодня, 20:48
Modified Сегодня, 20:50
Updated Сегодня, 20:50
Речь идёт о тех решениях, которые органы местного самоуправления районов и округов принимают самостоятельно. Можно было бы приказать всем, но мне кажется это неправильным, потому что здесь должно быть солидарное решение на уровне общественного договора. И главы молодцы, реагируют: кто-то побыстрее, кто-то попозже. Но вопрос будет решён.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона рассказал, что инициатором этого марафона выплат стала администрация Белгорода во главе с Валентином Демидовым. Потом идею подхватили другие главы районов, и на сегодняшний день решение о выплатах принято в 20 районах и округах Белгородской области: где-то люди уже получили деньги, где-то получат до конца года.
Непонятно, почему у нас два муниципалитета — Ивнянский район и Шебекинский округ — такое решение пока не приняли. Но, я думаю, что такое решение главы муниципальных образований примут, потому что здесь вопрос в обязательствах перед людьми, которые выполнили свой гражданский и воинский долг перед Родиной. Помогать им, конечно, нужно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, ветераны боевых действий, проживающие в Белгородском районе, получат обещанные выплаты к концу июля. Их приурочили к празднованию Дня района, который в этом году отмечается 30 июля. Об этом рассказал глава местной администрации Владимир Перцев.