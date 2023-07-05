Два района Белгородской области не решаются заплатить ветеранам боевых действий

Глава региона рассказал, что инициатором этого марафона выплат стала администрация Белгорода во главе с Валентином Демидовым. Потом идею подхватили другие главы районов, и на сегодняшний день решение о выплатах принято в 20 районах и округах Белгородской области: где-то люди уже получили деньги, где-то получат до конца года.