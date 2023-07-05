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Два района Белгородской области не решаются заплатить ветеранам боевых действий

5 июля 2023, 20:48
Фото: Bel.ru
Большинство глав районов и округов Белгородской области решили поздравить ветеранов боевых действий специальными выплатами в честь их профессионального праздника, который Россия отмечала 1 июля. Отказались от этой идеи лишь два муниципалитета — Ивнянский и Шебекинский.
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Выплаты
Речь идёт о тех решениях, которые органы местного самоуправления районов и округов принимают самостоятельно. Можно было бы приказать всем, но мне кажется это неправильным, потому что здесь должно быть солидарное решение на уровне общественного договора. И главы молодцы, реагируют: кто-то побыстрее, кто-то попозже. Но вопрос будет решён.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона рассказал, что инициатором этого марафона выплат стала администрация Белгорода во главе с Валентином Демидовым. Потом идею подхватили другие главы районов, и на сегодняшний день решение о выплатах принято в 20 районах и округах Белгородской области: где-то люди уже получили деньги, где-то получат до конца года.

Непонятно, почему у нас два муниципалитета — Ивнянский район и Шебекинский округ — такое решение пока не приняли. Но, я думаю, что такое решение главы муниципальных образований примут, потому что здесь вопрос в обязательствах перед людьми, которые выполнили свой гражданский и воинский долг перед Родиной. Помогать им, конечно, нужно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, ветераны боевых действий, проживающие в Белгородском районе, получат обещанные выплаты к концу июля. Их приурочили к празднованию Дня района, который в этом году отмечается 30 июля. Об этом рассказал глава местной администрации Владимир Перцев.

Белгородцы получат единовременные выплаты, но не все
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#Кристина Семенчук#Экономика#Вячеслав Гладков#Белгородская область#Ивнянский район#Шебекинский горокруг#Выплаты#Денежные выплаты#Единовременная выплата#Валентин Демидов
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