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Более тысячи браков заключили в июне в Белгородской области

5 июля 2023, 07:18
Фото: 1MI
Больше всего браков в первый месяц лета зарегистрировали в Белгороде и Старооскольском городском округе. Об этом сообщает глава регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Июнь выдался насыщенным месяцем для сотрудников белгородских ЗАГСов: 1041 брачный союз заключили в первый месяц лета в регионе. Наибольшее количество браков было в Белгороде — 367, Старооскольском горокруге — 197.

В лидеры по количеству заключённых брачных союзов вошли:

  • Белгородский район (99);
  • Губкинский горокруг (53);
  • Яковлевский горокруг (44);
  • Валуйский горокруг (38);
  • Алексеевский горокруг (27).

Ранее сообщалось, что белгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС за сменой имени. В 2023 году по этому вопросу в соответствующие органы обратилось на 25 человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. Чаще всего сменить имя хочет молодёжь.

Фото: страница Татьяны Слюсаренко в соцсети
Белгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС за сменой имени
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