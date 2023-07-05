Более тысячи браков заключили в июне в Белгородской области

Ранее сообщалось, что белгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС за сменой имени. В 2023 году по этому вопросу в соответствующие органы обратилось на 25 человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. Чаще всего сменить имя хочет молодёжь.