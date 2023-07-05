Более тысячи браков заключили в июне в Белгородской области

Posted Сегодня, 07:18
Published Сегодня, 07:18
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Июнь выдался насыщенным месяцем для сотрудников белгородских ЗАГСов: 1041 брачный союз заключили в первый месяц лета в регионе. Наибольшее количество браков было в Белгороде — 367, Старооскольском горокруге — 197.
В лидеры по количеству заключённых брачных союзов вошли:
Ранее сообщалось, что белгородцы стали чаще обращаться в ЗАГС за сменой имени. В 2023 году по этому вопросу в соответствующие органы обратилось на 25 человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. Чаще всего сменить имя хочет молодёжь.