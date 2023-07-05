Белгородцы смогут оценить юбилейную монету

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
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Updated Сегодня, 15:00
Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 300-летию основания Екатеринбурга. Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925.
На лицевой стороне изделия расположилось изображение государственного герба, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты — «3 рубля» и дата — «2023 г.».
На оборотной стороне изделия изображено здание администрации и герб Екатеринбурга, камень с ящерицей на фоне панорамы города. Вверху монеты расположены рельефные надписи «Екатеринбург» и «300 лет».
Тираж — 5 тыс. экземпляров. Монета является платёжным средством, её обязаны принимать без ограничений.
Ранее в обращение ввели новую банкноту в 100 рублей. Она посвящена Москве и Центральному федеральному округу.