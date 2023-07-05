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Белгородцы смогут оценить юбилейную монету

5 июля 2023, 14:58
Фото: 1MI
В России выпускают в обращение памятную серебряную монету к 300-летию основания Екатеринбурга. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
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Деньги

Банк России выпустил памятную серебряную монету номиналом 3 рубля к 300-летию основания Екатеринбурга. Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925.

На лицевой стороне изделия расположилось изображение государственного герба, имеются надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал монеты — «3 рубля» и дата — «2023 г.».

На оборотной стороне изделия изображено здание администрации и герб Екатеринбурга, камень с ящерицей на фоне панорамы города. Вверху монеты расположены рельефные надписи «Екатеринбург» и «300 лет».

Фото: Банк России

Тираж — 5 тыс. экземпляров. Монета является платёжным средством, её обязаны принимать без ограничений.

Ранее в обращение ввели новую банкноту в 100 рублей. Она посвящена Москве и Центральному федеральному округу.

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#Общество#Монеты#Номинал#Юбилей#Деньги#Екатеринбург#Таисия Некрасова
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