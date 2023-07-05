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Белгородцы «поблагодарили» власти за необорудованные бомбоубежища

5 июля 2023, 14:48
Фото: 1MI
Жители Валуек жалуются на странице губернатора на организацию бомбоубежища в районной больнице. Вячеслав Гладков планирует посетить больницу ещё раз и проверить, как изменится ситуация.
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Укрытия

Житель Валуек «поблагодарил» главу горокруга Алексея Дыбова за организацию убежища в местной ЦРБ. Пациенты, по словам мужчины, вынуждены спускаться в холодный подвал.

«Огромное „спасибо“ мэру города Валуйки Дыбову Алексею, который за 1,5 года проведения СВО не обустроил бомбоубежище в центральной районной больнице. Сегодня во время обстрела Валуек больных спускали в подвал, в котором было очень холодно и отсутствовало освещение», — пишет валуйчанин.

Главврач ЦРБ Виталий Булдаков извинился и объяснил, что лампочки перегорели из-за высокой влажности. Ситуацию он пообещал исправить.

На обращение успел отреагировать и губернатор Вячеслав Гладков. После осмотра места обстрела он посетил больницу и оценил ситуацию с укрытиями. Замечания, по словам главы региона, есть.

«Первое замечание, конечно, — грязь. Идёт приём больных, плановых и внеплановых, — вокруг мусор, грязь. Половина здания ремонтируется, половина эксплуатируется. Такого точно не должно быть. <…> Место для укрытий есть. Не горит две лампочки. Но ситуация поправима. Постараюсь приехать в течение недели и посмотреть на динамику», — заключил Гладков.

Белгородцев попросили проверить состоянии укрытий
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