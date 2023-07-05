Белгородцы «поблагодарили» власти за необорудованные бомбоубежища

«Первое замечание, конечно, — грязь. Идёт приём больных, плановых и внеплановых, — вокруг мусор, грязь. Половина здания ремонтируется, половина эксплуатируется. Такого точно не должно быть. <…> Место для укрытий есть. Не горит две лампочки. Но ситуация поправима. Постараюсь приехать в течение недели и посмотреть на динамику», — заключил Гладков.