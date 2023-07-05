Белгородцы «поблагодарили» власти за необорудованные бомбоубежища

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
Житель Валуек «поблагодарил» главу горокруга Алексея Дыбова за организацию убежища в местной ЦРБ. Пациенты, по словам мужчины, вынуждены спускаться в холодный подвал.
«Огромное „спасибо“ мэру города Валуйки Дыбову Алексею, который за 1,5 года проведения СВО не обустроил бомбоубежище в центральной районной больнице. Сегодня во время обстрела Валуек больных спускали в подвал, в котором было очень холодно и отсутствовало освещение», — пишет валуйчанин.
Главврач ЦРБ Виталий Булдаков извинился и объяснил, что лампочки перегорели из-за высокой влажности. Ситуацию он пообещал исправить.
На обращение успел отреагировать и губернатор Вячеслав Гладков. После осмотра места обстрела он посетил больницу и оценил ситуацию с укрытиями. Замечания, по словам главы региона, есть.
«Первое замечание, конечно, — грязь. Идёт приём больных, плановых и внеплановых, — вокруг мусор, грязь. Половина здания ремонтируется, половина эксплуатируется. Такого точно не должно быть. <…> Место для укрытий есть. Не горит две лампочки. Но ситуация поправима. Постараюсь приехать в течение недели и посмотреть на динамику», — заключил Гладков.