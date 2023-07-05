«Атомайз»: Россияне теперь могут купить квадратные метры без покупки недвижимости

Суть работы этого инструмента заключается в следующем: если стоимость квадратного метра упадет на 9% по результатам продаж (т. е. ниже номинала), то инвестор все равно получит обещанную прибыль. Если же стоимость квадратного метра возрастет, то доход инвестора увеличится.