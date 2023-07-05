«Атомайз»: Россияне теперь могут купить квадратные метры без покупки недвижимости

Posted Сегодня, 18:56
Published Сегодня, 18:56
Modified Сегодня, 18:56
Updated Сегодня, 18:56
Общий объем выпуска составляет 50 миллионов рублей, а такой инструмент доступен как для профессиональных, так и для неквалифицированных инвесторов. Об этом информирует ko.ru.
Суть работы этого инструмента заключается в следующем: если стоимость квадратного метра упадет на 9% по результатам продаж (т. е. ниже номинала), то инвестор все равно получит обещанную прибыль. Если же стоимость квадратного метра возрастет, то доход инвестора увеличится.
Представители компании отмечают, что это первый в России инструмент для инвестирования в недвижимость с полной защитой капитала и гарантированной доходностью. Информация о владельце активов автоматически регистрируется в распределенном реестре профильного оператора «Атомайз», который работает под надзором Центрального банка России.
Генеральный директор платформы «Атомайз» Екатерина Фроловичева считает, что цифровые активы на квадратные метры имеют потенциал стать массовыми. По словам гендиректора компании «Джи-групп» Линара Халитова, эти активы дают возможность инвестировать в жилье тем, кто хочет его приобрести, но не планирует заниматься последующей перепродажей и регистрацией прав собственности.
Компания «Интеррос» считает цифровые активы на квадратные метры новым, удобным и технологичным способом привлечения ликвидности. За год объем выпуска таких финансовых активов в России превысил миллиард рублей.
Вступивший в силу в 2021 году закон о цифровых финансовых активах позволяет развивать этот вид инвестиций. Помимо платформы «Атомайз», статус оператора информационных систем, выпускающих цифровые активы, также имеют «Мастерчейн», Сбербанк, «Лайтхаус» и Альфа-Банк.