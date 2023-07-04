Замороженная печень и кишки создали большую проблему возле приюта под Белгородом

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:02
Updated Сегодня, 14:02
Шебекинцы пожаловались на зловонные лужи, которые исходят от замороженных остатков продукции для приюта «Ангел». Печень и кишки для животных оставили прямо на дороге около приюта.
Короб доставили на днях, но его до сих пор никто не разобрал. Корма начали таять, на улице в итоге образовались лужи с отвратительным запахом.
Остатки неизвестного происхождения прямо на проезжей части и возле двора. Остатки в большом количестве. Имеют отвратительный вид и ещё более отвратительный запах. Вся эта жижа течёт по улице. Вчера обзвонили все службы, везде послали. Написали письма. Но ответ в течение месяца. Вот такие экологические проблемы,
— рассказали местные жители редакции Go31.
Хозяйка приюта Ирина Харитонова пояснила журналистам, что замороженные остатки — это гуманитарная помощь от компании «ЛенКорм». По словам Ирины, две тонны замороженной печени и кишок привезли для приюта Шебекинского горокруга, аналогичную партию должны были доставить в новое место учреждения, которое находится в Корочанском районе. Директор приюта сетует на невозможность перенести тяжёлые корма во двор.
Администрация, экология и ветеринария на нас уже напали. Мы обзванивали все тракторы, но они заняты. Не знаем, что делать. Когда получится это убрать, непонятно,
— объяснила Ирина.
Администрация муниципалитета, по словам Харитоновой, также никак не содействует решению проблемы, а лишь предъявляет претензии.