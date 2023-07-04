Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:00

Published Сегодня, 14:00

Modified Сегодня, 14:02

Updated Сегодня, 14:02

Изображение материала

Замороженная печень и кишки создали большую проблему возле приюта под Белгородом

4 июля 2023, 14:00
Фото: Go31.ru
Приюту для животных «Ангел» в Шебекинском горокруге доставили 2 тонны замороженных продуктов. Однако убрать их с дороги до сих пор не получилось — нет необходимой техники. В итоге продукция растаяла и подарила шебекинцам отвратительные ароматы, пишет Go31.

Шебекинцы пожаловались на зловонные лужи, которые исходят от замороженных остатков продукции для приюта «Ангел». Печень и кишки для животных оставили прямо на дороге около приюта.

Короб доставили на днях, но его до сих пор никто не разобрал. Корма начали таять, на улице в итоге образовались лужи с отвратительным запахом.

Остатки неизвестного происхождения прямо на проезжей части и возле двора. Остатки в большом количестве. Имеют отвратительный вид и ещё более отвратительный запах. Вся эта жижа течёт по улице. Вчера обзвонили все службы, везде послали. Написали письма. Но ответ в течение месяца. Вот такие экологические проблемы,

— рассказали местные жители редакции Go31.

Фото: Go31.ru

Хозяйка приюта Ирина Харитонова пояснила журналистам, что замороженные остатки — это гуманитарная помощь от компании «ЛенКорм». По словам Ирины, две тонны замороженной печени и кишок привезли для приюта Шебекинского горокруга, аналогичную партию должны были доставить в новое место учреждения, которое находится в Корочанском районе. Директор приюта сетует на невозможность перенести тяжёлые корма во двор.

Администрация, экология и ветеринария на нас уже напали. Мы обзванивали все тракторы, но они заняты. Не знаем, что делать. Когда получится это убрать, непонятно,

— объяснила Ирина.

Администрация муниципалитета, по словам Харитоновой, также никак не содействует решению проблемы, а лишь предъявляет претензии.

В приюты Белгородской области отправили 20 тонн корма для животных
Узнать подробнее
Читайте также:
Оставшихся в эвакуированном Шебекино домашних питомцев будут кормитьВ Белгороде закупят сухой корм для собак на 2 млн рублей«Нам некуда больше водить, рады и этому». Белгородка — о площадках для выгула собак
#Таисия Некрасова#Приграничье#Жалоба#Приют для собак#АНО «Ангел»#Экологическая катастрофа#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Ирина Харитонова
Подпишитесь
Прямое попадание снаряда почти разрушило дом в белгородском селе
Сегодня, 13:36
Гладков об увольнении Полежаева: Надоело уговаривать людей выполнять работу
Сегодня, 11:01
По документам дома нет: шебекинская семья не может получить жильё взамен разрушенного
Сегодня, 13:01
Второй пингвин не помог: стали известны подробности суда Анны Гамурак с УБГБ
Сегодня, 12:21
Разрисованные стены, окурки, разруха: белгородцы показали свои дома после атаки ДРГ
Сегодня, 13:17
Гладков раскритиковал главу Белгородского района Перцева за восстановление Шебекино
Сегодня, 11:35