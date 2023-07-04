Замороженная печень и кишки создали большую проблему возле приюта под Белгородом

Приюту для животных «Ангел» в Шебекинском горокруге доставили 2 тонны замороженных продуктов. Однако убрать их с дороги до сих пор не получилось — нет необходимой техники. В итоге продукция растаяла и подарила шебекинцам отвратительные ароматы, пишет Go31.