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За сутки ВСУ атаковали восемь населённых пунктов в Белгородской области

4 июля 2023, 18:58
Фото: 1MI
Белгородцев просили спрятаться в укрытия.
Сюжет
Обстрел

Сегодня, 4 июля, Белгородская область восемь раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Первыми СМС-оповещения об обстреле от РСЧС получили жители села Дроновка Грайворонского округа — спрятаться в укрытия жителей попросили в 11:00. Обстрел другого села произошёл спустя час — СМС-оповещения пришли жителям села Репяховка Краснояружского района в 12:07.

В 14:09 ВСУ обстреляли село Графовка Шебекинского округа, а в 15:14 под обстрел попали сразу два села: село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа и уже во второй раз за сутки — село Дроновка.

Сегодня также атаковали село Староселье Краснояружского района в 16:38, село Теребрено Краснояружского района — в 16:39 и хутор Бондаренков Шебекинского округа — в 16:59.

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#Александра Склярова#Приграничье#Обстрел ВСУ#РСЧС#СМС-оповещение#Происшествия#Обстрел#СВО#Белгородская область
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