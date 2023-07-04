За сутки ВСУ атаковали восемь населённых пунктов в Белгородской области

Posted Сегодня, 18:58
Published Сегодня, 18:58
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Updated Сегодня, 19:00
Сегодня, 4 июля, Белгородская область восемь раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Первыми СМС-оповещения об обстреле от РСЧС получили жители села Дроновка Грайворонского округа — спрятаться в укрытия жителей попросили в 11:00. Обстрел другого села произошёл спустя час — СМС-оповещения пришли жителям села Репяховка Краснояружского района в 12:07.
В 14:09 ВСУ обстреляли село Графовка Шебекинского округа, а в 15:14 под обстрел попали сразу два села: село Новостроевка-Вторая Грайворонского округа и уже во второй раз за сутки — село Дроновка.
Сегодня также атаковали село Староселье Краснояружского района — в 16:38, село Теребрено Краснояружского района — в 16:39 и хутор Бондаренков Шебекинского округа — в 16:59.