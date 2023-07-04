Военные и добровольцы смогут получить бесплатные участки в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Бесплатные земельные участки на территории Белгородской области смогут получить отдельные категории военнослужащих. Претендентами могут стать те, кто удостоен звания «Герой России», или награждённые орденами РФ за заслуги в ходе СВО и являющиеся ветеранами боевых действий:
В закон «О реализации в Белгородской области отдельных положений Земельного кодекса РФ» внесут соответствующие изменения. Участки будут предоставляться под строительство жилья или ведение подсобного хозяйства. В случае гибели военнослужащих земельные участки будут предоставляться членам их семей.
Ранее стало известно, что семьи погибших в ходе СВО белгородцев получат земельные участки. Земля предоставляется по инициативе граждан по месту жительства.