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Военные и добровольцы смогут получить бесплатные участки в Белгородской области

4 июля 2023, 14:57
Фото: 1MI
О новых мерах поддержки военнослужащих рассказали в пресс-службе белгородской облдумы. Для этого планируется внести некоторые корректировки в законодательство.

Бесплатные земельные участки на территории Белгородской области смогут получить отдельные категории военнослужащих. Претендентами могут стать те, кто удостоен звания «Герой России», или награждённые орденами РФ за заслуги в ходе СВО и являющиеся ветеранами боевых действий:

  • военнослужащие;
  • лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на ВС РФ;
  • лица, проходящие или проходившие службу в войсках нацгвардии и имеющие специальные звания полиции.

В закон «О реализации в Белгородской области отдельных положений Земельного кодекса РФ» внесут соответствующие изменения. Участки будут предоставляться под строительство жилья или ведение подсобного хозяйства. В случае гибели военнослужащих земельные участки будут предоставляться членам их семей.

Ранее стало известно, что семьи погибших в ходе СВО белгородцев получат земельные участки. Земля предоставляется по инициативе граждан по месту жительства.

Семьи погибших в спецоперации получат земельные участки от 10 до 30 соток
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#Таисия Некрасова#Общество#Земельные участки#Ветераны боевых действий#Герой россии#Нацгвардия#Белгородская область
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