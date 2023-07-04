Военные и добровольцы смогут получить бесплатные участки в Белгородской области

Бесплатные земельные участки на территории Белгородской области смогут получить отдельные категории военнослужащих. Претендентами могут стать те, кто удостоен звания «Герой России», или награждённые орденами РФ за заслуги в ходе СВО и являющиеся ветеранами боевых действий: