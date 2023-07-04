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Published Сегодня, 14:18

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Водителей предупредили о новой камере в Белгороде

4 июля 2023, 14:18
Фото: мэрия Белгорода

Новый комплекс фотофиксации нарушений на выделенке установили в Белгороде

На улице Белгородского полка запустили комплекс фотофиксации нарушений при выезде на полосу общественного транспорта. Не соблюдающих ПДД водителей будут штрафовать на 1,5 тыс. рублей, предупредили в мэрии.

На улице Белгородского полка запустили комплекс фотофиксации нарушений «Выезд на полосу общественного транспорта». Камера находится в районе остановки у магазина «Тысяча мелочей». Нарушителей будут штрафовать на 1,5 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Белгороде появятся новые выделенные полосы для автобусов. Их могут организовать на проспектах Ватутина и Славы, а также на улицах Губкина, Преображенской и Корочанской.

Осенью прошлого года стало известно, что на улице Щорса запустят дополнительные камеры на выделенную полосу. Такие же камеры есть на проспекте Богдана Хмельницкого.

В Белгороде появятся новые выделенные полосы для автобусов
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