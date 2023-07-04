Водителей предупредили о новой камере в Белгороде

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
На улице Белгородского полка запустили комплекс фотофиксации нарушений «Выезд на полосу общественного транспорта». Камера находится в районе остановки у магазина «Тысяча мелочей». Нарушителей будут штрафовать на 1,5 тыс. рублей.
Ранее сообщалось, что в Белгороде появятся новые выделенные полосы для автобусов. Их могут организовать на проспектах Ватутина и Славы, а также на улицах Губкина, Преображенской и Корочанской.
Осенью прошлого года стало известно, что на улице Щорса запустят дополнительные камеры на выделенную полосу. Такие же камеры есть на проспекте Богдана Хмельницкого.