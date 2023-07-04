В Чечне избили журналистку и адвоката жены экс-судьи

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В Чечне неизвестные избили журналистку Елену Милашину и адвоката жены экс-судьи республики Сайди Янгулбаева. Пострадавшим Милашиной и Александру Немову угрожали оружием и разбили технику, которая у них была при себе.
Журналистка прилетела в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Как рассказал Немов правозащитникам, их автомобиль по дороге из аэропорта заблокировали три машины с вооружёнными людьми. По его словам, нападавшие требовали от них уехать.
Избитых отправили в больницу в Беслане. Как ранее сообщила Ксения Собчак, пострадавшие были в инвалидных колясках. У журналистки Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, она постоянно теряет сознание, а её голова облита зелёнкой. Немов же «плохо двигается», добавила Собчак.
Спустя время стало известно, что Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года лишения свободы. Мать чеченских оппозиционеров признали виновной в мошенничестве и в совершении насилия над представителем власти.