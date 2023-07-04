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В Чечне избили журналистку и адвоката жены экс-судьи

4 июля 2023, 09:37
Фото: 1MI
Неизвестные напали на Елену Милашину и Александра Немова. Пострадавшим угрожали оружием и требовали уехать. Журналистка и адвокат ехали на оглашение приговора матери чеченских оппозиционеров Янгулбаевых. Подробности сообщает РБК.

В Чечне неизвестные избили журналистку Елену Милашину и адвоката жены экс-судьи республики Сайди Янгулбаева. Пострадавшим Милашиной и Александру Немову угрожали оружием и разбили технику, которая у них была при себе.

Журналистка прилетела в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Как рассказал Немов правозащитникам, их автомобиль по дороге из аэропорта заблокировали три машины с вооружёнными людьми. По его словам, нападавшие требовали от них уехать.

Избитых отправили в больницу в Беслане. Как ранее сообщила Ксения Собчак, пострадавшие были в инвалидных колясках. У журналистки Милашиной сломаны пальцы рук и диагностированы множественные ушибы, она постоянно теряет сознание, а её голова облита зелёнкой. Немов же «плохо двигается», добавила Собчак.

Спустя время стало известно, что Зарему Мусаеву приговорили к 5,5 года лишения свободы. Мать чеченских оппозиционеров признали виновной в мошенничестве и в совершении насилия над представителем власти.

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#Наталья Корявых#Чечня#Происшествия#Избиение#Нападение#Адвокат#Журналист#Елена Милашина#Александр Немов#Зарема Мусаева
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