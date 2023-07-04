В Чечне избили журналистку и адвоката жены экс-судьи

Журналистка прилетела в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой. Как рассказал Немов правозащитникам, их автомобиль по дороге из аэропорта заблокировали три машины с вооружёнными людьми. По его словам, нападавшие требовали от них уехать.