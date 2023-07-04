В «Бригантину Белогорье» смогут отправиться дети из приграничной 20-километровой зоны

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что дети из приграничной 20-километровой зоны также смогут отправиться в «Бригантину „Белогорье“». Такая возможность появится с открытия следующей смены и до 1 июня 2024 года.