В «Бригантину Белогорье» смогут отправиться дети из приграничной 20-километровой зоны

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что дети из приграничной 20-километровой зоны также смогут отправиться в «Бригантину „Белогорье“». Такая возможность появится с открытия следующей смены и до 1 июня 2024 года.
В соцсетях губернатор также рассказал, почему было принято такое решение.
Потому что понимаем, что очное обучение мы не сможем с 1 сентября им обеспечить, исходя из оперативной обстановки, но хочется помочь этим детям, хоть ненадолго, на три недели, вспомнить, что такое глаза учителя вживую, что такое учебные классы, но и, конечно, хочется немножко помочь, чтобы они отдохнули. Ещё раз повторюсь: этот формат работы лагеря будет до 1 июня следующего года и в этот промежуток времени родительская плата тоже начисляться не будет, её возобновим после 1 июня 2024 года.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Отметим, что следующая смена в санатории стартует через месяц, 8 августа. Она будет посвящена профориентации детей «PRO-образование — навстречу выбору профессии».