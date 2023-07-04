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В Белгородской области заключили 436 контрактов на жильё для жителей приграничья

4 июля 2023, 08:44
Фото: 1MI
Всего конкурсную процедуру в настоящий момент проходит 561 жилое помещение. Подробности рассказала региональный министр строительства Оксана Козлитина.

По словам Оксаны Козлитиной, сейчас ведётся работа по проведению конкурсных процедур и приобретению в областную собственность жилья для жителей приграничья, чьё жильё было разрушено при обстрелах. Конкурсную процедуру в настоящий момент проходит 561 жилое помещение, которые находятся на разных стадиях заключения контракта. Контрактов заключено 436, из них 161 — на готовое жильё.

Работа продолжается. Отрабатываем с каждым индивидуально. Проводим встречи в ПВР в «Амаксе» по вторникам и четвергам. По мере необходимости в индивидуальном порядке отрабатываем обращения в течение трёх дней.
Оксана Козлитина

Напомним, что 1420 собственников дали согласие на получение нового жилья взамен разрушенного. 1020 человек уже определились с конкретным помещением.

Больше тысячи жителей из приграничья выбрали новое жильё в Белгородской области
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#Алина Харина#Компенсация#Приграничье#Разрушения#Обстрел ВСУ#Дома#Общество#Жильё для жителей приграничья#Белгородская область#Оксана Козлитина
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