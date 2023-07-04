В Белгородской области заключили 436 контрактов на жильё для жителей приграничья

По словам Оксаны Козлитиной, сейчас ведётся работа по проведению конкурсных процедур и приобретению в областную собственность жилья для жителей приграничья, чьё жильё было разрушено при обстрелах. Конкурсную процедуру в настоящий момент проходит 561 жилое помещение, которые находятся на разных стадиях заключения контракта. Контрактов заключено 436, из них 161 — на готовое жильё.