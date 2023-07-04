В Белгородской области заключили 436 контрактов на жильё для жителей приграничья

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
По словам Оксаны Козлитиной, сейчас ведётся работа по проведению конкурсных процедур и приобретению в областную собственность жилья для жителей приграничья, чьё жильё было разрушено при обстрелах. Конкурсную процедуру в настоящий момент проходит 561 жилое помещение, которые находятся на разных стадиях заключения контракта. Контрактов заключено 436, из них 161 — на готовое жильё.
Работа продолжается. Отрабатываем с каждым индивидуально. Проводим встречи в ПВР в «Амаксе» по вторникам и четвергам. По мере необходимости в индивидуальном порядке отрабатываем обращения в течение трёх дней.
Оксана Козлитина
Напомним, что 1420 собственников дали согласие на получение нового жилья взамен разрушенного. 1020 человек уже определились с конкретным помещением.