Увольнение Полежаева, белгородские депутаты и возвращение в Шебекино: итоги дня

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Губернатор Вячеслав Гладков уволил своего заместителя Константина Полежаева. Это решение глава региона принял из-за «систематического невыполнения» замом своих обязанностей.
Вскоре Гладков прокомментировал кадровое решение. По словам губернатора, в Шебекино и Новой Таволжанке он увидел крайне низкий темп восстановительных работ. По этой же причине Вячеслав Гладков раскритиковал главу Белгородского района Владимира Перцева.
Ольга Павлова отказалась комментировать досрочный уход из регионального парламента. Экс-спикер Белгородской областной думы заявила, что не готова разговаривать, при этом не дослушав вопрос журналиста. Позже стало известно, что Павлова решила сдать мандат депутата из-за смены места жительства.
Ольга Павлова, Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко досрочно сложат с себя полномочия депутатов. Должность председателя облдумы Павлова покинула ещё в апреле 2022 года. Несмотря на это, указанные лица формально являлись депутатами.
Шебекинцам предлагают вернуться в свои дома и квартиры в течение двух недель. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, начиная с 4 июля жителям Шебекино начнут предлагать покинуть ПВР и поехать домой.
Также глава региона дополнил, что это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены. Ещё шебекинцам напомнили, что с 1 августа снова начнёт начисляться квартплата.