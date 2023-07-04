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Увольнение Полежаева, белгородские депутаты и возвращение в Шебекино: итоги дня

4 июля 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Вячеслав Гладков уволил своего заместителя Константина Полежаева, Ольга Павлова отказалась давать комментарии по поводу досрочного сложения полномочий, а шебекинцам предлагают возвращаться домой.

Увольнение Полежаева

Губернатор Вячеслав Гладков уволил своего заместителя Константина Полежаева. Это решение глава региона принял из-за «систематического невыполнения» замом своих обязанностей.

Вскоре Гладков прокомментировал кадровое решение. По словам губернатора, в Шебекино и Новой Таволжанке он увидел крайне низкий темп восстановительных работ. По этой же причине Вячеслав Гладков раскритиковал главу Белгородского района Владимира Перцева.

Губернатор Белгородской области уволил Константина Полежаева
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Белгородские депутаты

Ольга Павлова отказалась комментировать досрочный уход из регионального парламента. Экс-спикер Белгородской областной думы заявила, что не готова разговаривать, при этом не дослушав вопрос журналиста. Позже стало известно, что Павлова решила сдать мандат депутата из-за смены места жительства.

Ольга Павлова, Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко досрочно сложат с себя полномочия депутатов. Должность председателя облдумы Павлова покинула ещё в апреле 2022 года. Несмотря на это, указанные лица формально являлись депутатами.

Ольга Павлова отказалась комментировать досрочный уход из белгородской облдумы
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Возвращение домой

Шебекинцам предлагают вернуться в свои дома и квартиры в течение двух недель. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, начиная с 4 июля жителям Шебекино начнут предлагать покинуть ПВР и поехать домой.

Также глава региона дополнил, что это касается только тех, у кого квартиры и дома не разрушены и не повреждены. Ещё шебекинцам напомнили, что с 1 августа снова начнёт начисляться квартплата.

Жителям Шебекино предлагают вернуться в свои дома и квартиры
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