Турчак настаивает на том, что добровольцы должны быть равны с другими участниками СВО

Кроме того, Турчак сообщил, что рабочая группа по вопросам СВО получила поддержку и других законодательных предложений. На прошлой неделе группа согласовала с Министерством труда окончательный вариант поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов для мобилизованных и добровольцев на время СВО. Также в сотрудничестве с правительством были разработаны поправки, предусматривающие перевод части социальной помощи, предоставляемой ветеранам боевых действий, в денежную форму и введение набора социальных услуг.