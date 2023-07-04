Турчак настаивает на том, что добровольцы должны быть равны с другими участниками СВО

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
Андрей Турчак, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» и глава рабочей группы, выступил с просьбой к Мишустину о поддержке законопроекта рабочей группы, касающегося страхования добровольцев, участвующих в спецоперации. Он отметил, что в ноябре прошлого года Государственная дума предусмотрела обязательное государственное страхование добровольцев, но не предоставила механизм его осуществления. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.
Турчак заявил: «Добровольцы оказались в неравных условиях по сравнению с контрактниками и мобилизованными. Мы разработали законопроект, который устраняет эту несправедливость. Он устанавливает основания, условия, суммы и порядок страхования добровольцев, аналогичные мерам, действующим для военнослужащих».
Михаил Мишустин поддержал инициативу, отметив, что ответ на нее будет подготовлен в ближайшее время.
Кроме того, Турчак сообщил, что рабочая группа по вопросам СВО получила поддержку и других законодательных предложений. На прошлой неделе группа согласовала с Министерством труда окончательный вариант поправок, направленных на приостановление срочных трудовых контрактов для мобилизованных и добровольцев на время СВО. Также в сотрудничестве с правительством были разработаны поправки, предусматривающие перевод части социальной помощи, предоставляемой ветеранам боевых действий, в денежную форму и введение набора социальных услуг.
Также на встрече обсудили вопрос предоставления земельных участков героям и полным кавалерам ордена Славы.
Турчак выразил благодарность правительству за сотрудничество с рабочей группой по вопросам СВО, сообщает сайт партии ER.RU.