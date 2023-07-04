Топ-5 кемпингов в Белгородской области

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Одно из самых популярных мест среди туристов — пруд с лотосами в Яковлевском горокруге. Место появилось благодаря местному жителю Анатолию Баканову. В 2009 он привёз семена лотоса орехоносного из Приморского края. Экзотическое растение прижилось через три года. Теперь цветёт с 20-х чисел июля до начала сентября. Цветы распускаются на рассвете, а к вечеру бутоны закрываются. Один цветок живёт всего три-четыре дня, а затем увядает и меняет свой цвет — с ярко-розового на белый.
Отдохнуть с палатками можно на самом большом водоёме Белгородской области. Его площадь — 23 квадратных километра. Мест для палатки на берегу много, но стоит помнить, что пересечь водоём можно только в Соломино и Безлюдовке.
Создали водохранилище на Северском Донце в 1980-х для использования промышленными предприятиями и жителями. А теперь это любимое место отдыха белгородцев.
Живописное место находится в Старой Нелидовке в Белгородском районе. Пруд по форме чем-то напоминает водоём в Восточной Сибири. Окружает Байкал смешанный лес, в котором можно собирать грибы. В основном сюда приезжают на рыбалку и шашлыки. Есть пляж и пикник-зона.
База отдыха «Маяк» находится в Никольском в Белгородском районе. Здесь можно остановиться с палатками на оборудованной для этого территории. На базе отдыха есть охраняемая парковка, туалеты и душевые. Также можно порыбачить и посетить баню. А вот купаться запрещено.
Кемпинг находится в Старооскольском горокруге в селе Федосеевка на берегу реки Оскол в сосновом лесу. Сюда можно приехать без своего снаряжения — есть прокат палаток, гамаков, сапов, велосипедов и удочек. На территории оборудована спортивная площадка, пикник-зона, беседка и деревянные настилы для палаток.