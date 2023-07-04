Топ-5 кемпингов в Белгородской области

Одно из самых популярных мест среди туристов — пруд с лотосами в Яковлевском горокруге. Место появилось благодаря местному жителю Анатолию Баканову. В 2009 он привёз семена лотоса орехоносного из Приморского края. Экзотическое растение прижилось через три года. Теперь цветёт с 20-х чисел июля до начала сентября. Цветы распускаются на рассвете, а к вечеру бутоны закрываются. Один цветок живёт всего три-четыре дня, а затем увядает и меняет свой цвет — с ярко-розового на белый.