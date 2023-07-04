Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:46

Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Изображение материала

Топ-5 кемпингов в Белгородской области

4 июля 2023, 08:46
Фото: 1MI
На территории региона немало мест, где можно отдохнуть с палатками. Провести время на природе можно как в специально оборудованных местах, так и «дикарями». О кемпингах в Белгородской области — в материале Бел.Ру.
Сюжет
Отдых

Пруд и лотосы

Одно из самых популярных мест среди туристов — пруд с лотосами в Яковлевском горокруге. Место появилось благодаря местному жителю Анатолию Баканову. В 2009 он привёз семена лотоса орехоносного из Приморского края. Экзотическое растение прижилось через три года. Теперь цветёт с 20-х чисел июля до начала сентября. Цветы распускаются на рассвете, а к вечеру бутоны закрываются. Один цветок живёт всего три-четыре дня, а затем увядает и меняет свой цвет — с ярко-розового на белый.

Белгородское водохранилище

Отдохнуть с палатками можно на самом большом водоёме Белгородской области. Его площадь — 23 квадратных километра. Мест для палатки на берегу много, но стоит помнить, что пересечь водоём можно только в Соломино и Безлюдовке.

Создали водохранилище на Северском Донце в 1980-х для использования промышленными предприятиями и жителями. А теперь это любимое место отдыха белгородцев.

Пруд Байкал

Живописное место находится в Старой Нелидовке в Белгородском районе. Пруд по форме чем-то напоминает водоём в Восточной Сибири. Окружает Байкал смешанный лес, в котором можно собирать грибы. В основном сюда приезжают на рыбалку и шашлыки. Есть пляж и пикник-зона.

База отдыха «Маяк»

База отдыха «Маяк» находится в Никольском в Белгородском районе. Здесь можно остановиться с палатками на оборудованной для этого территории. На базе отдыха есть охраняемая парковка, туалеты и душевые. Также можно порыбачить и посетить баню. А вот купаться запрещено.

Кемпинг «Красные кусты»

Кемпинг находится в Старооскольском горокруге в селе Федосеевка на берегу реки Оскол в сосновом лесу. Сюда можно приехать без своего снаряжения — есть прокат палаток, гамаков, сапов, велосипедов и удочек. На территории оборудована спортивная площадка, пикник-зона, беседка и деревянные настилы для палаток.

На месте кемпинга в Белгороде появится гостиничный комплекс и жилая зона
Узнать подробнее
Читайте также:
Порядка 600 детей из белгородского приграничья отправились на отдых в КрымПорядка 600 юных белгородцев отправились на летний отдых в КрымТурция, ОАЭ, а может, Сочи? Куда россиянам лучше отправиться на отдых
#Кристина Семенчук#Кемпинг#Палатки#Отдых#Общество#Белгородская область
Подпишитесь
Гладков об увольнении Полежаева: Надоело уговаривать людей выполнять работу
Сегодня, 11:01
Сергей Фуглаев подал иск в суд к ещё одной структуре «Добрыни»
Сегодня, 09:39
«Россети Центр» запустила новое мобильное приложение «Есть свет!»
Сегодня, 10:46
Ольга Павлова отказалась комментировать досрочный уход из белгородской облдумы
Сегодня, 07:57
Шуховская башня и здание МГУ: как выглядит обновлённая сторублёвая банкнота
Сегодня, 10:53
Шесть домов и два авто пострадали в результате обстрелов Белгородской области
Сегодня, 07:44