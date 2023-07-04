bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 июля 2023, 07:00

Published 4 июля 2023, 07:00

Modified 4 июля 2023, 08:35

Updated 4 июля 2023, 08:35

Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов

Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению агитационных материалов

4 июля 2023, 07:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Выборы
Прайс-лист на услуги по размещению агитационных материалов кандидатам на выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва.

ООО «Премьермедиаинвест» (учредитель сетевого издания Информационное агентство «Бел.ру») готово предоставить услуги по размещению предвыборных агитационных информационных материалов на выборах депутатов Белгородского городского Совета седьмого созыва в сентябре 2023 года.

Прайс-лист на размещение агитационных информационных материалов на сайте СМИ Информационное агентство «Бел.ру» по адресу bel.ru (далее — сайт).

Вид материала

 Описание

Цена за ед., руб (без учета НДС)
Новость

Размещение готового информационного материала в разделе «Новости». Средний объем — 3000 символов (без пробелов). Фото от Заказчика. В блоке «Главное» без закрепления. До 2 ссылок. Без допуслуг.

25 000

Пресс-релиз в ленте новостей

Размещение готового информационного материала в общем списке новостей. Готовый материал заказчика до 3 фото, без видео. До 2000 символов (без пробелов). До 2 ссылок. Без допуслуг.

16 667

Спецпроект (статья, обзор, репортаж, карточки, интервью, тест, опрос)

Средний объем — 6000 символов (без учета пробелов). До 20 фото. Возможна вставка готового аудио-визуального произведения (посредством размещения ссылки на видео-хостинг).

Спецпроекты в редакционном формате или на тильде — в зависимости от инфоповода, объема, структуры и тематики.

41 667

Прайс-лист на размещение агитационных информационных материалов на страницах аккаунтов социальных сетей СМИ

Вид материала

 Описание

Цена за ед., руб

(без учета НДС)

Готовый пост в официальных аккаунтах СМИ в социальных сетях VK.com и Одноклассники

Текст до 3000 знаков (без учета пробелов), фотографию, иллюстрацию предоставляет Заказчик. Допускается формат карусели (галереи), включающей до 5 картинок, выполненных в едином стиле. Комментарии скрыты.

5 000,00

Готовый пост в официальном Телеграм-канале СМИ

Текст до 3000 знаков (без учета пробелов), фотографию, иллюстрацию предоставляет Заказчик. Допускается формат карусели (галереи), включающей до 5 картинок, выполненных в едином стиле. Комментарии скрыты.

12 500,00

Прайс-лист на дополнительные услуги:

Вид услуги

 Описание

Цена за ед., руб

(без учета НДС)

Автодоскролл

Дополнительные показы новости в ленте в течение 1 суток в пределах 1000 дополнительных показов

6 667

Закрепление анонса текстового материала на главной странице сайта на первом экране

 Место закрепления — «Анонс на главной», одна из позиций, с 3-ей по 5-ю

6 667

Редакционная переработка пресс-релиза до 3000 символов (не считая пробелы)

 Переработка текста редактором для достижения уникальности 40-50% с сохранением смысла и сюжетной линии

5 000

Изготовление баннера

Создание html5-баннера (до 5 слайдов, до 300 Kb) на основе текстовых и/или графических материалов заказчика

10 000

Прайс-лист на размещение баннеров на сайте:

Минимальный пакет — 10 000 рублей. Возможен таргетинг (настройка показов на целевую аудиторию заданного пола, возраста, интересов). Файл, содержащий баннер, не должен превышать 300 Кб, HTML5 баннер должен быть создан согласно требованиям рекламного сервера Adfox.

Вид баннера

 Описание

Цена за 1000 показов, руб (без учета НДС)

Фулскрин на ПК-версии сайта

Располагается по центру экрана ПК-версии сайта с затемнением фона. Размеры 900×600px, частота — 1 показ на 1 визит пользователя в сутки.

 1100

Фулскрин на мобильной версии сайта

Располагается по центру экрана мобильной версии сайта с затемнением фона. Размеры 320×480px, частота — 1 показ на 1 визит пользователя в сутки.

 1100

Перетяжка перед первой статьей на ПК-версии сайта

Сквозной баннер размещается «в шапке» сайта, перед первой статьей, показывается на всех страницах ПК-версии сайта.

Размер баннера: 100%х200px.		 500

Перетяжка перед первой статьей на мобильной версии сайта

Сквозной баннер размещается в заголовке (верхней части над содержимым) сайта, перед первой статьей, показывается на всех страницах мобильной сайта.

Размеры: динамический баннер HTML5 100%х200px / графический баннер: 100%х200px (максимальная ширина 360px).

 500

Баннер 300×600 десктоп

Сквозной баннер размещается в правой части сайта, напротив текста статьи в ПК-версии сайта. Баннер НЕ размещается на главной странице сайта.

 350

Условия размещения. Цены указаны в рублях без НДС. НДС начисляется дополнительно по ставке, установленной действующим законодательством. Предоплата — 100%. Услуги оказываются после подписания Договора о размещении агитационных информационных материалов.

Обращаться по электронной почте [email protected]

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Выборы#Агитация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика