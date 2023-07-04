Совместное завещание супругов

Posted 4 июля 2023, 07:00
Published 4 июля 2023, 07:00
Modified 4 июля 2023, 08:34
Updated 4 июля 2023, 08:34
В настоящей статье рассмотрим вопросы, связанные с совершением и исполнением совместного завещания супругов, его отменой и изменением; обратим внимание на отдельные проблемы и недостатки правового регулирования совместного завещания супругов.
Регламентируют институт совместных завещаний нормы ст. ст. 1118, 1123, 1125, 1126, 1127, 1129, 1131, 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), а также нормы других статей, содержащих положения о наследовании, не противоречащие существу совместного завещания супругов.
В соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ совместные завещания могут совершать только супруги, то есть лица, состоящие в зарегистрированном государством браке. Лица, состоящие в церковном браке или, так называемом, гражданском браке, при желании оставить после себя принадлежащее им общее имущество конкретным лицам должны совершить личные завещания. И это является одним из главных отличительных признаков совместного завещания от завещания в обычном нами понимании.
Однако, действует совместное завещание только до того момента, пока составившие его люди находятся в браке. Если до момента смерти они успели расторгнуть отношения или будет доказано, что брак был фиктивным, недействительным, то завещание утратит силу. Отмена же совместного завещания остается возможной. При этом, отменить документ можно не только при жизни второго супруга, но и после его смерти. А вот при жизни сделать это супруги могут только вдвоем. Если один из супругов решил отменить такое завещание без согласия второго, то нотариус обязан уведомить об этом другого супруга. Совместное завещание может быть изменено при жизни обоих супругов с их обоюдного согласия. Процедура в данном случае такая же, как и при изменении личного завещания.
Совместные завещания супругов не могут быть закрытыми (п. 5 ст. 1126 ГК РФ), не могут быть совершены в условиях, угрожавших их жизни, даже если это могут подтвердить соответствующие свидетели (п. 4 ст. 1129 ГК РФ). Несоблюдение этого требования влечет его ничтожность.
Совместные завещания супругов удостоверяются только нотариусом. На них не распространяются нормы ст. 1127 ГК РФ о завещаниях, приравниваемых к нотариально удостоверенным. Соответственно, никакие дежурные врачи медицинских организаций, директора и главные врачи домов для престарелых и инвалидов, начальники разведочных, арктических и других подобных экспедиций, командиры воинских частей, начальники мест лишения свободы не имеют право удостоверять совместные завещания супругов.
Совместное завещание передается нотариусу обоими супругами или записывается с их слов нотариусом в присутствии обоих супругов (п. 1 и 2 ст. 1125 ГК РФ). Если совместное завещание написано одним из супругов, то до его подписания оно должно быть полностью прочитано другим супругом в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание.
При совершении совместного завещания супругов, как и при совершении личного завещания при необходимости могут присутствовать рукоприкладчик и свидетели.
При удостоверении совместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания, если супруги не заявили возражение против этого (п. 5.1 ст. 1125 ГК РФ). В дальнейшем она может послужить доказательством в судебном споре, если таковой возникнет. Впрочем, сама по себе видеофиксация — хорошая профилактика от судебных споров.
Еще главным отличием совместного завещания супругов от обычного завещания является то, что в совместном завещании супруги вправе определить имущество, входящее в их общую наследственную массу, а также имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов в отдельности; изменить размеры супружеской доли, что ранее можно было сделать лишь в брачном договоре, определить последствия смерти супругов, наступившей разновременно и одновременно (абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). При этом, по обоюдному согласию они могут распорядиться как своим общим, так и личным имуществом. Например, если у супругов в период брака была приобретена квартира и машина, а мужу достался по наследству еще и загородный дом, то в совместном завещании они могут указать, что в случае смерти кого-либо из них квартиру унаследует переживший супруг, а загородный дом и машину в равных долях унаследуют их дети. По ранее действовавшему законодательству такое распределение наследственной массы было бы невозможно: супруг мог завещать только лично принадлежащий ему загородный дом и половину общего с супругой имущества (квартиры и машины). Завещать имущество супруги вправе любым лицам по своему усмотрению и в любых долях. Они вправе лишить наследства любого наследника по закону, нескольких из них или всех без объяснения причин. Исключением из этого общего правила является требование закона об обязательной доле, которая причиталась бы наследникам при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК РФ), а также запрет наследования недостойными наследниками (абз. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ). Каких-либо других ограничений закон не предусматривает.
В совместном завещании могут быть сделаны завещательные распоряжения, возможность которых предусмотрена ГК РФ. Речь идет о подназначении наследника, об определении исполнителя завещания, об установлении обязанностей имущественного характера, которые должны быть исполнены наследниками в пользу конкретных лиц — отказополучателей, о завещательном возложении (определении обязанностей имущественного или неимущественного характера, которые обязаны исполнить наследники в интересах достижения какой-либо общественно полезной цели либо иной не противоречащей закону цели (о порядке организации похорон, об условиях принятия наследства, получении денежного вклада в банке.
С одной стороны, составление совместного завещания призвано минимизировать проблемы с распоряжением совместно нажитым имуществом супругов, предотвратить споры между своими наследниками.
Но сложности могут начаться при исполнении совместного завещания.Так, профессиональное сообщество считает порой не исполнимым требование об обязанности нотариуса, удостоверяющего последующее завещание одного из супругов, направить второму супругу уведомление о факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ), поскольку нотариус в принципе может не знать о существовании совместного завещания, так как соответствующая информация из Единой информационной системы нотариата доступна ему только в случае, когда он сам удостоверял совместное завещание, либо уже после открытия наследственного дела. Также проблемой может стать сохранение тайны завещания после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание. Согласно закону, нотариус и душеприказчик при наступлении этого события вправе разглашать только сведения, касающиеся его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК). В тоже время в сложившейся практике нотариусы знакомят наследников с завещанием, особенно в случаях, когда конкретные лица лишены наследства, так как они вправе оспорить завещание и должны понимать, на чем им при реализации этого права основываться. Но знакомить наследников с совместным завещанием вряд ли получится, так как выделить из него только положения, касающиеся умершего супруга, невозможно. По той же причине непонятно, как передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не нарушая тайну завещания в отношении второго супруга. При исполнении совместного завещания могут возникнуть и такие проблемы как: — в случае наследования пережившим супругом личного и совместного имущества законодательно не урегулирован вопрос пользования и распоряжения имуществом вторым супругом до его смерти; — в законодательстве не указано каким образом должна быть рассчитана обязательная доля в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) до смерти пережившего супруга. Предполагается, что она должна быть рассчитана при любых обстоятельствах, но прямого указания в законе об этом нет; — не урегулирован вопрос действий в случае совершения последующего распоряжения или при отмене совместного завещания пережившим супругом, когда наследники уже оформили свои права на часть имущества.
Вместе с тем, нотариусы отмечают, что значительный интерес к совместным завещаниям проявляют пожилые пары, которые долго прожили в браке и готовы выразить последнюю волю совместно.
Таким образом, за прошедшие с момента принятия закона, дополнившего ГК РФ положениями о совместных завещаниях, мнение экспертов об их потенциальной востребованности и эффективности в качестве инструмента оформления наследственных прав не изменилось: совместные завещания будут работать, если между супругами нет разногласий об объеме и порядке наследования имущества, а их брак не будет расторгнут.
Захарова Татьяна Борисовна, нотариус Белгородского нотариального округа Белгородской области