Совместное завещание супругов

Но сложности могут начаться при исполнении совместного завещания.Так, профессиональное сообщество считает порой не исполнимым требование об обязанности нотариуса, удостоверяющего последующее завещание одного из супругов, направить второму супругу уведомление о факте его совершения (абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ), поскольку нотариус в принципе может не знать о существовании совместного завещания, так как соответствующая информация из Единой информационной системы нотариата доступна ему только в случае, когда он сам удостоверял совместное завещание, либо уже после открытия наследственного дела. Также проблемой может стать сохранение тайны завещания после смерти одного из супругов, составивших совместное завещание. Согласно закону, нотариус и душеприказчик при наступлении этого события вправе разглашать только сведения, касающиеся его последствий (абз. 5 ст. 1123 ГК). В тоже время в сложившейся практике нотариусы знакомят наследников с завещанием, особенно в случаях, когда конкретные лица лишены наследства, так как они вправе оспорить завещание и должны понимать, на чем им при реализации этого права основываться. Но знакомить наследников с совместным завещанием вряд ли получится, так как выделить из него только положения, касающиеся умершего супруга, невозможно. По той же причине непонятно, как передавать такое завещание в случае его оспаривания в суд, не нарушая тайну завещания в отношении второго супруга. При исполнении совместного завещания могут возникнуть и такие проблемы как: — в случае наследования пережившим супругом личного и совместного имущества законодательно не урегулирован вопрос пользования и распоряжения имуществом вторым супругом до его смерти; — в законодательстве не указано каким образом должна быть рассчитана обязательная доля в наследстве (ст. 1149 ГК РФ) до смерти пережившего супруга. Предполагается, что она должна быть рассчитана при любых обстоятельствах, но прямого указания в законе об этом нет; — не урегулирован вопрос действий в случае совершения последующего распоряжения или при отмене совместного завещания пережившим супругом, когда наследники уже оформили свои права на часть имущества.