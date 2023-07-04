Шуховская башня и здание МГУ: как выглядит обновлённая сторублёвая банкнота

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Обновлённая сторублёвая купюра, которая появилась в обращении на территории Белгородской области, посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьёвых горах. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату, а за ним — музей-заповедник «Куликово поле».
Сторублёвка по стилистике похожа на двухсотрублёвую купюру: крупные контрастные цифры, надписи, рельефные метки. Среди особенностей обновлённой купюры — оливково-оранжевая цветовая гамма и усиленный защитный комплекс.
В бумагу внедрены защитные нити: одна меняющаяся красно-синяя, другая — серая.
Защитная нить тонкая — 2 мм. На поверхность выходят четыре элемента. Если посмотреть на просвет, можно увидеть номинал «100» рублей. При наклоне банкноты блестящие прямоугольники будут перемещаться вверх или вниз. Исчезнет или появится символ рубля в зависимости от того, под каким углом смотреть на банкноту.
Максим Толбатов
Также на банкнотах есть многоцифровой защитный знак, а текст «Билет Банка России» и число «100» — рельефные, можно оценить наощупь.
Сторублёвая купюра имеет два серийных номера, которые расположены на оборотной стороне. Левый номер имеет читаемость по короткой, правый — по длинной стороне банкноты.
Толбатов отметил, что благодаря специальному защитному покрытию потенциальный срок службы банкноты увеличен.
Банкноты 100 рублей модернизации 2022 года являются законным средством платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Ходить купюры будут в обороте наравне с банкнотами 1997 года модернизации 2001 и 2004 годов и будут поступать в оборот постепенно, заменяя ветхи купюры.
Максим Толбатов
По словам Толбатова, в текущем году будут представлены обновлённые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, в следующем году — 500, а в 2025 году — 10 000 и 50 000.