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Шуховская башня и здание МГУ: как выглядит обновлённая сторублёвая банкнота

4 июля 2023, 10:53
Фото: Bel.ru

В Белгородской области ввели в обращение новую банкноту в 100 рублей

Какая защита нанесена на купюры и как они выглядят, журналистам рассказал и показал заместитель управляющего региональным отделением Банка России Максим Толбатов.

Обновлённая сторублёвая купюра, которая появилась в обращении на территории Белгородской области, посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьёвых горах. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату, а за ним — музей-заповедник «Куликово поле».

Фото: Bel.ru

Сторублёвка по стилистике похожа на двухсотрублёвую купюру: крупные контрастные цифры, надписи, рельефные метки. Среди особенностей обновлённой купюры — оливково-оранжевая цветовая гамма и усиленный защитный комплекс.

В бумагу внедрены защитные нити: одна меняющаяся красно-синяя, другая — серая.

Защитная нить тонкая — 2 мм. На поверхность выходят четыре элемента. Если посмотреть на просвет, можно увидеть номинал «100» рублей. При наклоне банкноты блестящие прямоугольники будут перемещаться вверх или вниз. Исчезнет или появится символ рубля в зависимости от того, под каким углом смотреть на банкноту.
Максим Толбатов
Фото: Bel.ru

Также на банкнотах есть многоцифровой защитный знак, а текст «Билет Банка России» и число «100» — рельефные, можно оценить наощупь.

Сторублёвая купюра имеет два серийных номера, которые расположены на оборотной стороне. Левый номер имеет читаемость по короткой, правый — по длинной стороне банкноты.

Толбатов отметил, что благодаря специальному защитному покрытию потенциальный срок службы банкноты увеличен.

Банкноты 100 рублей модернизации 2022 года являются законным средством платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Ходить купюры будут в обороте наравне с банкнотами 1997 года модернизации 2001 и 2004 годов и будут поступать в оборот постепенно, заменяя ветхи купюры.
Максим Толбатов
Видео: Bel.ru

По словам Толбатова, в текущем году будут представлены обновлённые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей, в следующем году — 500, а в 2025 году — 10 000 и 50 000.

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