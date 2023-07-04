Шуховская башня и здание МГУ: как выглядит обновлённая сторублёвая банкнота

Обновлённая сторублёвая купюра, которая появилась в обращении на территории Белгородской области, посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображена Спасская башня Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», Останкинская и Шуховская башни, здание МГУ на Воробьёвых горах. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому солдату, а за ним — музей-заповедник «Куликово поле».