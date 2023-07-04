Сергей Фуглаев подал иск в суд к ещё одной структуре «Добрыни»

Posted Сегодня, 09:39
Published Сегодня, 09:39
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Сергей Фуглаев подал иск в Арбитражный суд Белгородской области к ООО «Управляющая компания „Добрыня“». Основной вид деятельности компании — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Заявление поступило 29 июня. Дело касается экономических споров по гражданским правоотношениям. Подробности разбирательства пока неизвестны. Сумма исковых требований превышает 22,7 млн рублей.
ООО «Управляющая компания Добрыня» было зарегистрировано в 2015 году. 22 марта у совладельцев Инны Бредихиной и Анатолия Фуглаева увеличился размер суммы в уставном капитале УК «Добрыня» — с 5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей.
Отметим, что 29 июня от Сергея Фуглаева также поступил иск к компании «Трейд-Инвест». Сумма иска составила 5,4 млн рублей. До 2018 года Фуглаев был владельцем компании. В настоящее момент организация принадлежит пополам Юлии Алексеевой и Екатерине Фуглаевой.
Напомним, что в настоящий момент Октябрьский райсуд продолжает рассматривать дело белгородского бизнесмена Сергея Фуглаева. Недавно обвинение попросило для Фуглаева шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Бизнесмена обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой службы и хищении государственных средств.