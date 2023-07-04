Сергей Фуглаев подал иск в суд к ещё одной структуре «Добрыни»

Напомним, что в настоящий момент Октябрьский райсуд продолжает рассматривать дело белгородского бизнесмена Сергея Фуглаева. Недавно обвинение попросило для Фуглаева шесть лет колонии общего режима по делу о мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Бизнесмена обвиняют в фиктивном обороте недвижимости, обмане налоговой службы и хищении государственных средств.