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Росприроднадзор не нашёл сброс канализационных стоков на рельеф и в притоки Везёлки

4 июля 2023, 06:48
Фото: Bel.ru
О канализационных стоках, которые попадают в притоки Везёлки, Бел.Ру рассказал читатель. Сотрудники Росприроднадзора проверили территории в Белгородском районе и не нашли факта сброса нечистот. Подробнее — в материале.

Как рассказал белгородец Олег, он стал свидетелем сброса нечистот от канализационно-насосных (КНС) станций, которые стоят в районах ИЖС в Белгородском районе.

В КНС поступают стоки, но они по разным причинам не успевают эти стоки перерабатывать и сбрасывают на поверхность земли. В дальнейшем стоки стекают в водоёмы — притоки Везёлки.
Олег

Читатель добавил, что на 16 июня текущего год существовали два источника, которые впадают в реку Гостянка (приток Везёлки): п. Комсомольский, район улицы Луговая и с. Стрелецкое (Стрелецкое-72), район улицы Речная.

Данные стоки не менее трёх лет почти постоянно вытекают из КНС и впадают в притоки Везёлки. Соответственно, ими любуются и дышат горожане, страдает наша биосистема.
Олег
Фото: Bel.ru

Журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в водоканал и Росприроднадзор. В последнем ведомстве нам рассказали, что в феврале и марте 2023 года в адрес управления из ОМВД России по Белгородскому району поступили обращения граждан по вопросу слива канализационных стоков на рельеф местности в п. Комсомольский в районе ул. Каштановая и мкр. Стрелецкое-72 с канализационно-насосных станций областного водоканала.

Сотрудники ведомства провели проверку. По результатам водоканалу объявили предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Провели проверку инспекторы ведомства и после запроса Бел.Ру. 21 июня сотрудники ведомства выехали в п. Комсомольский, район улицы Луговая и в с. Стрелецкое (Стрелецкое-72), район улицы Речная. По итогам факта сброса канализационных стоков на рельеф местности и водные объекты не зафиксировали.

В Росприроднадзоре добавили, что внеплановые проверки в 2023 году проводятся исключительно по предусмотренному перечню оснований, одно из которых — согласование с органами прокуратуры проверки при угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, по фактам причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан.

Что касается водоканала, в установленный законом срок организация на запрос Бел.Ру не ответила.

Напомним, ранее в Сети белгородцы писали об «экологической катастрофе». По данным горожан, в Везёлку якобы сбрасывали канализационные стоки. В Белоблводоканале информацию не подтвердили.

В организации отметили, что загрязнение реки происходит из-за вытекающих ливневых стоков. Но это отдельные трубопроводы, не связанные с канализацией.

Специалисты водоканала выехали на место предполагаемого загрязнения вместе с представителями мэрии 14 июня. Поступившая от белгородцев информация не подтвердились. Излива стоков не было.

Водоканал ответил на опасения белгородцев об «экологической катастрофе» на Везёлке
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#Кристина Семенчук#Везёлка#Загрязнение#Река#Кнс#Росприроднадзор#Водоканал#Город#Эксклюзив#Белгородский район
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