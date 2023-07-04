Росприроднадзор не нашёл сброс канализационных стоков на рельеф и в притоки Везёлки

Журналисты Бел.Ру направили официальные запросы в водоканал и Росприроднадзор. В последнем ведомстве нам рассказали, что в феврале и марте 2023 года в адрес управления из ОМВД России по Белгородскому району поступили обращения граждан по вопросу слива канализационных стоков на рельеф местности в п. Комсомольский в районе ул. Каштановая и мкр. Стрелецкое-72 с канализационно-насосных станций областного водоканала.