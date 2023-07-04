РЭО разрабатывает систему продвижения лотов для вторичных ресурсов на ЭТП

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что после вступления в силу закона о расширенной ответственности производителя количество лотов на их цифровой платформе для купли-продажи вторсырья значительно увеличится, пишет 56orb.ru.
В компании ожидают больше пользователей, желающих быстрее найти контрагентов через площадку и совершить сделки. Кроме того, услуга по исполнению расширенной ответственности производителя станет еще более востребованной на ЭТП.
Настройка продвижения объявления будет доступна в различных временных интервалах: 4 часа, 24 часа, 48 часов.
Заур Абдурахимов, руководитель проекта по ЭТП, заявил, что функция «Продвижение лота» будет подобна тем, которые используются на популярных интернет-площадках объявлений. Для того чтобы продвинуть товар в топ, пользователь должен заплатить фиксированную плату. Эта функция будет предусмотрена для случаев, когда требуется быстро найти контрагента.
Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. На платформе представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать, продавать, а также заключать сделки по переработке. Кроме того, пользователи могут размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителя. На площадке зарегистрировано более 950 компаний, которые разместили лоты на общую сумму миллиард рублей.
Законопроект о расширенной ответственности производителей был представлен в Государственную думу РФ 25 апреля.