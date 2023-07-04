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РЭО разрабатывает систему продвижения лотов для вторичных ресурсов на ЭТП

4 июля 2023, 12:38
Фото: 1MI
Российский экологический оператор разрабатывает систему продвижения лотов на своей электронной торговой площадке (ЭТП) для вторичных материальных ресурсов, аналогичную порталам объявлений.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев сообщил, что после вступления в силу закона о расширенной ответственности производителя количество лотов на их цифровой платформе для купли-продажи вторсырья значительно увеличится, пишет 56orb.ru.

В компании ожидают больше пользователей, желающих быстрее найти контрагентов через площадку и совершить сделки. Кроме того, услуга по исполнению расширенной ответственности производителя станет еще более востребованной на ЭТП.

Настройка продвижения объявления будет доступна в различных временных интервалах: 4 часа, 24 часа, 48 часов.

Заур Абдурахимов, руководитель проекта по ЭТП, заявил, что функция «Продвижение лота» будет подобна тем, которые используются на популярных интернет-площадках объявлений. Для того чтобы продвинуть товар в топ, пользователь должен заплатить фиксированную плату. Эта функция будет предусмотрена для случаев, когда требуется быстро найти контрагента.

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. На платформе представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать, продавать, а также заключать сделки по переработке. Кроме того, пользователи могут размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителя. На площадке зарегистрировано более 950 компаний, которые разместили лоты на общую сумму миллиард рублей.

Законопроект о расширенной ответственности производителей был представлен в Государственную думу РФ 25 апреля.

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