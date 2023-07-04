РЭО разрабатывает систему продвижения лотов для вторичных ресурсов на ЭТП

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. На платформе представлены вторичные ресурсы и сырье, которые можно покупать, продавать, а также заключать сделки по переработке. Кроме того, пользователи могут размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителя. На площадке зарегистрировано более 950 компаний, которые разместили лоты на общую сумму миллиард рублей.