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Разрисованные стены, окурки, разруха: белгородцы показали свои дома после атаки ДРГ

4 июля 2023, 13:17
Фото: RT

Белгородцы показали, что после себя оставила украинская ДРГ в Новой Таволжанке

Спустя месяц после атаки диверсантов жители обстреливаемого села возвращаются домой. Они рассказали, что им удалось обнаружить. Видео опубликовали в RT.

Месяц назад в Новую Таволжанку атаковала украинская ДРГ. Теперь местные жители постепенно возвращаются домой. Белгородцы показали, что после себя оставили диверсанты.

Житель села рассказал, что в двух домах находились снайперы. Члены ДРГ исписали стены. Окна в домах разбиты после обстрелов. В окопах нашлись тряпки, которые вынесли из домов. В одном из домов боевики пытались отбиваться от ВС РФ. Судя по видео, военнослужащие противника обосновались на чердаке, откуда следили за российскими военными.

Местная жительница показала детскую комнату, где осталась кровь. В этом же домовладении члены ДРГ сделали себе лежанки. Белгородка отметила, что выбросит из дома всё, вплоть до обоев.

Ранее сообщалось, что украинские диверсанты использовали для укрытий дома жителей Новой Таволжанки. Постройки понадобились противнику для того, чтобы вести огонь по ВС РФ.

Видео: RT
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