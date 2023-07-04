Разрисованные стены, окурки, разруха: белгородцы показали свои дома после атаки ДРГ

Местная жительница показала детскую комнату, где осталась кровь. В этом же домовладении члены ДРГ сделали себе лежанки. Белгородка отметила, что выбросит из дома всё, вплоть до обоев.



Ранее сообщалось, что украинские диверсанты использовали для укрытий дома жителей Новой Таволжанки. Постройки понадобились противнику для того, чтобы вести огонь по ВС РФ.