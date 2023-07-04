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Прямое попадание снаряда почти разрушило дом в белгородском селе

4 июля 2023, 13:36
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

Под обстрел ВСУ попала Новостроевка-Вторая в Белгородской области

ВСУ атаковали Новостроевку-Вторую в Грайворонском горокруге. Обошлось без пострадавших, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела села Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.

Атаковали населённый пункт из миномётов. В результате прямого попадания в частный дом там сильно повредило крышу, фасад, забор и хозпостройку. Пострадали линии электро- и газоснабжения.

На месте происшествия находятся аварийные службы. Они устраняют последствия атаки на село.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Разрушения#Спецоперация#СВО#Новостроевка-Вторая
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