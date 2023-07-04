Прямое попадание снаряда почти разрушило дом в белгородском селе

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о последствиях обстрела села Новостроевка-Вторая в Грайворонском горокруге. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
Атаковали населённый пункт из миномётов. В результате прямого попадания в частный дом там сильно повредило крышу, фасад, забор и хозпостройку. Пострадали линии электро- и газоснабжения.
На месте происшествия находятся аварийные службы. Они устраняют последствия атаки на село.