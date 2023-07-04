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Президент Путин выразил уверенность в победе России

4 июля 2023, 13:15
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе России и подчеркнул важность поддержания сотрудничества со страной на встрече с выпускниками РАНХиГС, поздравив их с успешным окончанием обучения.

Во вторник, 4 июля, на встрече с молодыми специалистами из Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе России. Он также отметил важность поддержания сотрудничества со страной.

Путин выразил благодарность жителям Херсонской области за их терпение, мужество и потенциал. Он подчеркнул, что победа не вызывает у него никаких сомнений и является главным приоритетом.

Ранее в этот день стало известно о встрече Президента с выпускниками РАНХиГС. На этой встрече Владимир Путин поздравил молодых специалистов с успешным завершением обучения.

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#Евгений Грицков#Высшая школа государственного управления#РАНХиГС#Президент#Россия#Победа#Херсонская область#Общество#Владимир Путин
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