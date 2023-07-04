Президент Путин выразил уверенность в победе России

Posted Сегодня, 13:15
Published Сегодня, 13:15
Modified Сегодня, 13:17
Updated Сегодня, 13:17
Во вторник, 4 июля, на встрече с молодыми специалистами из Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС президент России Владимир Путин выразил уверенность в победе России. Он также отметил важность поддержания сотрудничества со страной.
Путин выразил благодарность жителям Херсонской области за их терпение, мужество и потенциал. Он подчеркнул, что победа не вызывает у него никаких сомнений и является главным приоритетом.
Ранее в этот день стало известно о встрече Президента с выпускниками РАНХиГС. На этой встрече Владимир Путин поздравил молодых специалистов с успешным завершением обучения.