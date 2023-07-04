По документам дома нет: шебекинская семья не может получить жильё взамен разрушенного

Усугубляло неприятное ожидание то, что семье однажды предложили посмотреть квартиру в Белгороде, на улице Кирпичной. Успел съездить брат Тамары: после чего ему заявили, что жильё уже забронировали. Понять, почему квартира ушла практически из рук, Тамара и её близкие не могут до сих пор.