По документам дома нет: шебекинская семья не может получить жильё взамен разрушенного

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Дом Тамары подвергся обстрелу ещё 14 ноября 2022 года. Как уверяет женщина, жильё восстановлению не подлежит. Подтверждает факт и имеющиеся у семьи результаты экспертизы.
Долгое время шебекинцы собирали документы, чтобы получить компенсацию: «то там не хватало, то здесь». Но, подготовив полный пакет, Тамара узнала следующее:
Выяснилось, что нет нашей квадратуры подходящей. Мы ждали, начались обстрелы. А я мать-одиночка, у меня маленькому ребёнку два годика, второму — четыре месяца. Мы живём на съёмном жилье небольшом. Дети шумят, балуются, — понимаете, человеческий фактор. Начали разбираться мой папа и брат в вопросе компенсации, и им сказали, что наших документов нет.
Тамара Читадзе
Семье сказали отвезти документы, но так как примерно в это же время начался обстрел Шебекино, доставлять пакет повторно пришлось уже в Белгород. Читадзе это сделала, после чего ей вновь указали ждать квадратуру.
Сколько ждать ещё будем? Учитывая, что скоро год. Уже все документы собрали, но нет квадратуры.
Тамара Читадзе
Поделилась женщина и фотографиями разрушенного жилья.
Кроме того, попадал дом семьи и в сюжет на телевидении: они рассказали, что в жильё прилетело вечером, но на пострадавшей кухни в момент разрушения никого не было.
Вышел покурить за двор. В это время полпятого вечера прилетело. Восстановлению тут ничего не подлежит. Побило холодильник, морозильную камеру.
Сабир Читадзе
Усугубляло неприятное ожидание то, что семье однажды предложили посмотреть квартиру в Белгороде, на улице Кирпичной. Успел съездить брат Тамары: после чего ему заявили, что жильё уже забронировали. Понять, почему квартира ушла практически из рук, Тамара и её близкие не могут до сих пор.
Кроме того, соседка женщины, которой просто выбило окна, новую квартиру уже получила.
Она за стенкой находится. Но так как экспертиза проводилась во всём доме, то даже ей уже предоставили квартиру. Нашего же ничего нет.
Тамара Читадзе
Редакция Бел.Ру направила в правительство Белгородской области запрос, чтобы выяснить, в чём причина столь долгой задержки конкретно для этой семьи. В министерстве строительства региона нам ответили следующее:
Компенсационное жильё взамен утраченного предоставляется гражданам — собственникам жилых помещений. Документом, подтверждающим данное право, является выписка из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Однако по состоянию на 23 июня 2023 года сведения о доме по указанному адресу в ЕГРН отсутствуют.
Получив ответ, журналисты снова связались с Тамарой. Женщина рассказала, что за время нашей работы она успела узнать ряд неприятных для неё подробностей. Так, Тамара считает, что один из работников горадминистрации намеренно саботирует выдачу жилья её семье.
Человек в шебекинской администрации не предоставлял документы наши с ноября месяца. Три дня назад мы снова обратились за помощью, вышли на другого человека, который, узнав о ситуации, сам оказался в шоке. С учётом того, что мы два раза предоставляли документы, нас до сих пор нет в списках пострадавших. Почему он так поступил с нами — мы так и не поняли.
Тамара Читадзе
Последний раз все документы, включая выписку ЕГРН, семья предоставила 29 мая — за три дня до начала обстрела Шебекино. То есть, считает Тамара, у сотрудника администрации было достаточно времени, чтобы передать их куда следует.
То есть, человек за три дня даже не соизволил оформить нас. О том, что нас нет в списках, мы узнали только 22 июня. В чём причина? Все сведения, все экспертизы у нас есть на руках. Почему человек с нашим домом так сделал — не знаю. Очень некрасиво, дважды предоставляли ведь мы документы. Думаю, за три дня до обстрела можно было всё сделать. Почему, как он работает, мы так и не знаем. Либо это касается только нашей семьи.
Тамара Читадзе
Внесли семью в списки или нет, женщина до сих пор не знает. В скором времени должен вернуться её отец — владелец дома по документам, он и займётся вопросом повторно, уже в третий раз.
Называть имя человека из шебекинской администрации Тамара пока что отказалась. Редакция продолжит следить за ходом дела.