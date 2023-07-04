От Cold brew до каркаде: белгородский бариста научил готовить холодные чаи

Posted Сегодня, 14:12
Published Сегодня, 14:12
Modified Сегодня, 14:14
Updated Сегодня, 14:14
В Китае считалось, что чай нельзя пить холодным. Иначе жизненная энергия, которая создаётся с помощью пищеварения, начинает гаснуть.
Холодный чай снискал популярность в Америке. В жаркий день на всемирной выставке в Сент-Луисе торговец Ричард Блечинден представлял свой товар — чай. Но люди игнорировали горячие напитки. Тогда Блечинден разлил заваренный чай по бутылкам и стал пропускать через замороженные свинцовые трубки. Покупателям напиток пришёлся по вкусу.
Рецепт первый. Его удобнее использовать, если хочется быстро охладиться. Однако вкус получается не таким насыщенным.
Шаг первый. Завариваем рассыпной чай по инструкции.
Шаг второй. Разливаем по кружкам и добавляем лёд.
По желанию можно добавить в чай сиропы, пюре из ягод, свежие или консервированные фрукты как на этапе заваривания, так и при разливе.
Если хочется чего-то кислого, лучше добавить не лимон, а апельсин. Чай и так получается терпким, апельсин даёт сладость. Если есть желание попробовать что-то поинтереснее, подойдёт лайм или грейпфрут.
Рецепт второй. Способ заварки называется Cold brew. Он занимает от 8 до 24 часов. Чай получается насыщенным, с долгим послевкусием.
Шаг первый. Заливаем рассыпной чай холодной водой. Вода обязательно должна быть мягкой, очищенной. Иначе чай не заварится.
Шаг второй. Ставим чай в холодильник на 8-24 часа. Гоша настаивал чай 16 часов. Для удобства чай можно заваривать сразу в бутылке. А перед тем, как убрать чай в холодильник, он может постоять три часа при комнатной температуре.
Шаг третий. При подаче добавляем в чай лёд и фрукты по вкусу. Их также можно добавить на этапе заварки. Сахар в таком чае не растворится, поэтому делаем к нему сахарный сироп. Смешиваем сахар и тёплую воду в пропорции один к одному. Экспериментировать со вкусами можно как угодно.
Посетители продегустировали три вида чая: чёрный ассам, зелёный сенча и каркаде. Каркаде единогласно признали самым вкусным.
Я бываю здесь почти каждую субботу, потому что люблю кофе и узнавать о нём больше — удовольствие. Сегодняшняя встреча была особенно приятной, потому что холодный чай — новый формат, причём своевременный.
София Генинска, завсегдатай образовательных суббот