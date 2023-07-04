От Cold brew до каркаде: белгородский бариста научил готовить холодные чаи

Шаг третий. При подаче добавляем в чай лёд и фрукты по вкусу. Их также можно добавить на этапе заварки. Сахар в таком чае не растворится, поэтому делаем к нему сахарный сироп. Смешиваем сахар и тёплую воду в пропорции один к одному. Экспериментировать со вкусами можно как угодно.