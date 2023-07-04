Ольга Павлова отказалась комментировать досрочный уход из белгородской облдумы

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Ольга Павлова не стала давать никаких комментариев после появления новости об уходе из регионального парламента досрочно. Павлова заявила журналисту «Абирега», что не готова разговаривать, даже не выслушав вопрос.
Дополнение. Издание со ссылкой на собственные источники утверждает, что Павлова решила сдать мандат депутата из-за смены места жительства.
Накануне стало известно, что Ольга Павлова, Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко досрочно сложат с себя полномочия депутатов. Вопрос рассмотрят на заседании облдумы 6 июля.
В апреле 2022 года Павлова написала заявление об отставке с поста председателя Белгородской областной думы. Спикером она была с сентября 2020 года.
Должности покинули и её заместители Валерий Сергачёв и Елена Бондаренко. Ранее их исключили из «Единой России» за дискредитацию партии.
После всех этих событий Павлова, Сергачёв и Бондаренко формально оставались депутатами областной думы.