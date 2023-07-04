На Стойленском ГОКе, Доломите и Стагдоке выберут мастера года

Posted Сегодня, 13:27
Published Сегодня, 13:27
Modified Сегодня, 13:29
Updated Сегодня, 13:29
Участникам предстоит пройти электронное тестирование на знание технологических процессов, инструментов бережливого производства и промышленной безопасности. Сотрудники, набравшие максимальное количество баллов, получат право на участие во втором этапе — деловой игре. В ней конкурсанты продемонстрируют умение работать в команде и принимать правильные решения в нестандартных ситуациях.
Финалисты презентуют экспертному жюри проекты по повышению эффективности производства.
При подведении итогов конкурса также учтут показатели производственной деятельности участников, результаты труда за прошедший год, участие в разработке и внедрении новых проектов, технологий по направлениям своей деятельности, личные и профессиональные качества и т. д.
«Создание стимулов и возможностей для профессионального роста — одно из основных направлений работы с сотрудниками в компании. Конкурс „Мастер года“ направлен на поддержку и развитие эффективных линейных руководителей: они демонстрируют профессиональные навыки, подтверждают свои компетенции и актуальность опыта, знание передовых технологий», — прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.
Победитель, призеры и «Лучший молодой мастер» получат дипломы, денежные премии, памятные подарки и корпоративные знаки «Мастер года».
В этом году на Стойленском ГОКе наряду с конкурсом «Мастер года» проведут 12 конкурсов профессионального мастерства среди представителей рабочих профессий, конкурсы «Инженер года» и «Лучший наставник».