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На Стойленском ГОКе, Доломите и Стагдоке выберут мастера года

4 июля 2023, 13:27
Фото: Федор Колыхалов
На предприятиях добывающего дивизиона Группы НЛМК стартовал корпоративный конкурс «Мастер года-2023», в котором примутучастиелинейные руководители Стойленского ГОКа, Доломита и Стагдока.
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Конкурс

Участникам предстоит пройти электронное тестирование на знание технологических процессов, инструментов бережливого производства и промышленной безопасности. Сотрудники, набравшие максимальное количество баллов, получат право на участие во втором этапе — деловой игре. В ней конкурсанты продемонстрируют умение работать в команде и принимать правильные решения в нестандартных ситуациях.

Финалисты презентуют экспертному жюри проекты по повышению эффективности производства.

При подведении итогов конкурса также учтут показатели производственной деятельности участников, результаты труда за прошедший год, участие в разработке и внедрении новых проектов, технологий по направлениям своей деятельности, личные и профессиональные качества и т. д.

«Создание стимулов и возможностей для профессионального роста — одно из основных направлений работы с сотрудниками в компании. Конкурс „Мастер года“ направлен на поддержку и развитие эффективных линейных руководителей: они демонстрируют профессиональные навыки, подтверждают свои компетенции и актуальность опыта, знание передовых технологий», — прокомментировал директор по персоналу дивизиона Руда Роман Великанский.

Победитель, призеры и «Лучший молодой мастер» получат дипломы, денежные премии, памятные подарки и корпоративные знаки «Мастер года».

В этом году на Стойленском ГОКе наряду с конкурсом «Мастер года» проведут 12 конкурсов профессионального мастерства среди представителей рабочих профессий, конкурсы «Инженер года» и «Лучший наставник».

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