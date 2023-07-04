Мусоровоз в Белгороде зацепил провода троллейбусной сети: пострадали светофоры и авто

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
На перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Железнякова в Белгороде мусоровоз зацепил провода. Из-за этого произошло обрушение части контактной троллейбусной сети.
В связи с ДТП упали два светофора. Один из них приземлился на автомобиль Renault.
Восстановительными работами занялись сотрудники Белгорблагоустройства. Сроки ремонтных работ пока уточняются, однако на них потребуется не более суток.
Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Белгороде сбил светофор на перекрёстке Ватутина — Костюкова. Объект восстановили. Интересно, что этот же светофор уже сбивали до указанного ДТП.