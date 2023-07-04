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Мусоровоз в Белгороде зацепил провода троллейбусной сети: пострадали светофоры и авто

4 июля 2023, 09:07
Фото: Telegram-канал мэрии Белгорода

В Белгороде из-за мусоровоза светофор рухнул на иномарку

Мусоровоз зацепил троллейбусные провода. Последствия ДТП устраняют сотрудники Белгорблагоустройства, рассказали в городской администрации.
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ДТП

На перекрёстке проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Железнякова в Белгороде мусоровоз зацепил провода. Из-за этого произошло обрушение части контактной троллейбусной сети.

В связи с ДТП упали два светофора. Один из них приземлился на автомобиль Renault.

Восстановительными работами занялись сотрудники Белгорблагоустройства. Сроки ремонтных работ пока уточняются, однако на них потребуется не более суток.

Ранее сообщалось, что водитель автобуса в Белгороде сбил светофор на перекрёстке Ватутина — Костюкова. Объект восстановили. Интересно, что этот же светофор уже сбивали до указанного ДТП.

Фото: «Белгород-медиа»
Водитель автобуса в Белгороде сбил светофор. Его починили
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#ДТП#Город#Происшествия#Мусоровоз#Автомобиль#Светофоры#Троллейбусная сеть#Новости Белгорода
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