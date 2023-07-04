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Лучший дворик, балкон и улицу ищет мэрия Белгорода

4 июля 2023, 10:30
Фото: 1MI

Конкурс «Белгород — лучший, любимый наш» проведут к 5 Августа

Конкурс стартовал в июле. Всего в нём предусмотрено семь номинаций. На награждение победителей в общей сложности выделят 437 тыс. рублей, следует из распоряжения городской администрации.
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Конкурс

Городской конкурс проводят к 80-й годовщине освобождения Белгорода от немецко- фашистских захватчиков и ко Дню города. Он будет носить название «Белгород — лучший, любимый наш». Цель — выявить самые благоустроенные и озеленённые территории организаций, домов и дворовых территорий города.

Предусмотрено семь номинаций:

  • лучший белгородский дворик;
  • лучший балкон;
  • лучшая улица частного сектора;
  • лучшее частное домовладение;
  • лучший совет территории;
  • лучшее ТОС;
  • лучший хозяйствующий субъект.

На награждение победителей поручено выделить 437 тыс. рублей. Средства выделят из городского бюджета.

Состав жюри сформируют из сотрудников мэрии, его возглавит Александр Лоскутов — замглавы администрации Белгорода по жилищно-коммунальному хозяйству. После подведения итогов мэр наградит победителей конкурса в торжественной обстановке.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области отменили мероприятия большого праздника — юбилей Прохоровской битвы. Об этом сообщил губернатор региона в ходе прямого эфира. Из-за напряжённой обстановки на границе праздник провести невозможно. Однако запрета на посещение Прохоровского поля 12 июля не будет.

Распоряжение о проведении городского конкурса
В Белгородской области отменили большой праздник
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