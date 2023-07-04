Лучший дворик, балкон и улицу ищет мэрия Белгорода

Ранее сообщалось, что в Белгородской области отменили мероприятия большого праздника — юбилей Прохоровской битвы. Об этом сообщил губернатор региона в ходе прямого эфира. Из-за напряжённой обстановки на границе праздник провести невозможно. Однако запрета на посещение Прохоровского поля 12 июля не будет.