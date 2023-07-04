Лучший дворик, балкон и улицу ищет мэрия Белгорода

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
Городской конкурс проводят к 80-й годовщине освобождения Белгорода от немецко- фашистских захватчиков и ко Дню города. Он будет носить название «Белгород — лучший, любимый наш». Цель — выявить самые благоустроенные и озеленённые территории организаций, домов и дворовых территорий города.
Предусмотрено семь номинаций:
На награждение победителей поручено выделить 437 тыс. рублей. Средства выделят из городского бюджета.
Состав жюри сформируют из сотрудников мэрии, его возглавит Александр Лоскутов — замглавы администрации Белгорода по жилищно-коммунальному хозяйству. После подведения итогов мэр наградит победителей конкурса в торжественной обстановке.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области отменили мероприятия большого праздника — юбилей Прохоровской битвы. Об этом сообщил губернатор региона в ходе прямого эфира. Из-за напряжённой обстановки на границе праздник провести невозможно. Однако запрета на посещение Прохоровского поля 12 июля не будет.