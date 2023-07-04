Квартиры на вторичке в Белгороде за три месяца стали дешевле

В Курске квадратный метр обойдётся в 79 тыс. рублей. За квартал стоимость уменьшилась на 0,5%, но за шесть месяцев выросла на 0,2%. Сама квартира обходится в среднем в 4,2 млн рублей. На 1,5% цена снизилась за апрель–июнь, но на 0,9% выросла за полгода.



Ранее сообщалось, что в Белгороде подешевели квартиры в новостройках. За второй квартал цена уменьшилась на 3,2%, за первое полугодие — на 0,4%