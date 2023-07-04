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Квартиры на вторичке в Белгороде за три месяца стали дешевле

4 июля 2023, 12:46
Фото: 1MI
Во втором квартале стоимость квадратного метра жилья снизилась на 0,8%, следует из данных портала «Мир квартир». При этом средняя стоимость лота по итогам апреля-июня уменьшилась на 2,1%.

По итогам второго квартала текущего года в Белгороде цены на квартиры на вторичном рынке снизились. Цена квадратного метра жилья составила 94,5 тыс. рублей. Во втором квартале она уменьшилась на 0,8%, а за первое полугодие — на 1%.

В среднем квартира на вторичном рынке в областном центре обойдётся в 5,4 млн рублей. За три месяца стоимость снизилась на 2,1%, однако за первое полугодие выросла также на 2,1%.

В соседнем Воронеже жильё подросло в цене. «Квадрат» в столице Черноземья на вторичке обойдётся в 87,2 тыс. рублей. Его стоимость по итогам апреля-июня выросла на 2,2%, а за полгода — на 3,9%. Купить квартиру там можно в среднем за 4,6 млн рублей. За квартал цена выросла на 0,5%, а за полугодие — на 2,1%.

В Курске квадратный метр обойдётся в 79 тыс. рублей. За квартал стоимость уменьшилась на 0,5%, но за шесть месяцев выросла на 0,2%. Сама квартира обходится в среднем в 4,2 млн рублей. На 1,5% цена снизилась за апрель–июнь, но на 0,9% выросла за полгода.

Ранее сообщалось, что в Белгороде подешевели квартиры в новостройках. За второй квартал цена уменьшилась на 3,2%, за первое полугодие — на 0,4%

В Белгороде подешевели квартиры в новостройках
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