Квартиры на вторичке в Белгороде за три месяца стали дешевле

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
По итогам второго квартала текущего года в Белгороде цены на квартиры на вторичном рынке снизились. Цена квадратного метра жилья составила 94,5 тыс. рублей. Во втором квартале она уменьшилась на 0,8%, а за первое полугодие — на 1%.
В среднем квартира на вторичном рынке в областном центре обойдётся в 5,4 млн рублей. За три месяца стоимость снизилась на 2,1%, однако за первое полугодие выросла также на 2,1%.
В соседнем Воронеже жильё подросло в цене. «Квадрат» в столице Черноземья на вторичке обойдётся в 87,2 тыс. рублей. Его стоимость по итогам апреля-июня выросла на 2,2%, а за полгода — на 3,9%. Купить квартиру там можно в среднем за 4,6 млн рублей. За квартал цена выросла на 0,5%, а за полугодие — на 2,1%.
В Курске квадратный метр обойдётся в 79 тыс. рублей. За квартал стоимость уменьшилась на 0,5%, но за шесть месяцев выросла на 0,2%. Сама квартира обходится в среднем в 4,2 млн рублей. На 1,5% цена снизилась за апрель–июнь, но на 0,9% выросла за полгода.
Ранее сообщалось, что в Белгороде подешевели квартиры в новостройках. За второй квартал цена уменьшилась на 3,2%, за первое полугодие — на 0,4%