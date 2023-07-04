Куда без кавалера? В Белгороде проводят экскурсии на самокатах по историческим местам

На экскурсии люди узнают, какой собор несколько раз не смогли уничтожить, поэтому отреставрировали его. Куда на каток пускали дам только в сопровождении кавалеров. Почему одна из плит вечного огня пустая. Как идентифицировали дома, если у них не было номеров. И почему наша площадь называется Соборной.