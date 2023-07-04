Куда без кавалера? В Белгороде проводят экскурсии на самокатах по историческим местам

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Из-за недостатка информации на сайте Пушкинской библиотеки в первые выходные июля произошел конфликт. Люди отказались от экскурсии уже на месте её проведения. Женщины с маленькими детьми пришли в надежде на электрические самокаты. Но обыкновенные самокаты, которые положены по технике безопасности, не выдерживают нескольких человек. К тому же детям была бы неинтересна такая тематика. Людям обещали вернуть деньги.
Попасть на экскурсию можно каждую субботу. Главный вопрос квеста «Тайна белгородского хранителя» — кто сыграл большую роль в развитии Белгорода. Экскурсанты проедутся по исторической части города: Гражданскому проспекту и Соборной площади. В маршруте 13 точек. На некоторых участники прогулки должны выполнять задания и разгадывать ребусы.
Для удобства используется система «Тур-гид». Людям выдаются наушники и передатчик, чтобы все могли слышать экскурсовода на расстоянии 50 метров. Людям дается время покататься на Соборной площади в своё удовольствие.
Прогулка длится полтора часа. Маршрут не очень протяженный. Он составлен так, чтобы люди могли отдохнуть и пофотографироваться.
На экскурсии люди узнают, какой собор несколько раз не смогли уничтожить, поэтому отреставрировали его. Куда на каток пускали дам только в сопровождении кавалеров. Почему одна из плит вечного огня пустая. Как идентифицировали дома, если у них не было номеров. И почему наша площадь называется Соборной.
Возрастное ограничение 12+, так как детям младшего возраста трудно воспринимать подобную информацию. Дети до 14 лет могут кататься только со взрослыми. При себе нужно иметь паспорт.