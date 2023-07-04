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Куда без кавалера? В Белгороде проводят экскурсии на самокатах по историческим местам

4 июля 2023, 14:32
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
квест-прогулки на самокатах в Белгороде
С июня по сентябрь Пушкинская библиотека-музей проводит квест-экскурсии на самокатах по двум маршрутам. Первый проходит через исторические улицы города. Второй — через места, связанные с Великой Отечественной войной.

Из-за недостатка информации на сайте Пушкинской библиотеки в первые выходные июля произошел конфликт. Люди отказались от экскурсии уже на месте её проведения. Женщины с маленькими детьми пришли в надежде на электрические самокаты. Но обыкновенные самокаты, которые положены по технике безопасности, не выдерживают нескольких человек. К тому же детям была бы неинтересна такая тематика. Людям обещали вернуть деньги.

Попасть на экскурсию можно каждую субботу. Главный вопрос квеста «Тайна белгородского хранителя» — кто сыграл большую роль в развитии Белгорода. Экскурсанты проедутся по исторической части города: Гражданскому проспекту и Соборной площади. В маршруте 13 точек. На некоторых участники прогулки должны выполнять задания и разгадывать ребусы.

Для удобства используется система «Тур-гид». Людям выдаются наушники и передатчик, чтобы все могли слышать экскурсовода на расстоянии 50 метров. Людям дается время покататься на Соборной площади в своё удовольствие.

Прогулка длится полтора часа. Маршрут не очень протяженный. Он составлен так, чтобы люди могли отдохнуть и пофотографироваться.

На экскурсии люди узнают, какой собор несколько раз не смогли уничтожить, поэтому отреставрировали его. Куда на каток пускали дам только в сопровождении кавалеров. Почему одна из плит вечного огня пустая. Как идентифицировали дома, если у них не было номеров. И почему наша площадь называется Соборной.

Возрастное ограничение 12+, так как детям младшего возраста трудно воспринимать подобную информацию. Дети до 14 лет могут кататься только со взрослыми. При себе нужно иметь паспорт.

квест-прогулки на самокатах в Белгородеквест-прогулки на самокатах в Белгороде
квест-прогулки на самокатах в Белгородеквест-прогулки на самокатах в Белгороде
квест-прогулки на самокатах в Белгородеквест-прогулки на самокатах в Белгороде
квест-прогулки на самокатах в Белгородеквест-прогулки на самокатах в Белгороде
квест-прогулки на самокатах в Белгородеквест-прогулки на самокатах в Белгороде
квест-прогулки на самокатах в Белгородеквест-прогулки на самокатах в Белгороде
квест-прогулки на самокатах в Белгородеквест-прогулки на самокатах в Белгороде
квест-прогулки на самокатах в Белгородеквест-прогулки на самокатах в Белгороде
квест-прогулки на самокатах в Белгородеквест-прогулки на самокатах в Белгороде
квест-прогулки на самокатах в Белгороде
Фото: Ирина Митрофанова / Bel.ru
Видео: Bel.ru
В Белгороде прошла конференция против фальсификации истории Курской битвы
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#Ирина Митрофанова#Белгород#Экскурсии#Самокаты#Исторические места#Пушкинская библиотека-музей#Квест#Великая Отечественная война#Тайна белгородского хранителя#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Видео
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