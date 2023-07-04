Китайский парадокс. Почему у маленьких погрузчиков производительность выше

— Маленький, юркий, — хвалит машину водитель Михаил Черемисин. — За счёт манёвренности быстрее справляемся с задачами. Судите сами: на большом погрузчике я отгружал около двух с половиной тысяч тонн за смену, на SHANTUI — не меньше трёх тысяч тонн!