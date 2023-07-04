Китайский парадокс. Почему у маленьких погрузчиков производительность выше

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
— Погрузчики, топливозаправщики, опороперевозчики, бульдозеры — без этих машин невозможна перевозка горной массы в карьере, — говорит начальник автоколонны № 4 АТУ Сергей Куманок. — С их помощью мы заправляем большегрузы, убираем просыпи, участвуем в устройстве дорожного полотна и линий электропередач.
Недавно парк автоколонны пополнили два новеньких погрузчика китайского производства. На Лебединском ГОКе с техникой SHANTUI знакомы: третья автоколонна использует гусеничные бульдозеры этой марки. Теперь на комбинате трудятся и их колёсные собратья.
— Поступившие агрегаты дополнительно оснастили системой взвешивания для точной отметки сыпучих материалов, — отмечает Сергей Куманок. — Техника работает на дробильно-сортировочной фабрике и прекрасно справляется с погрузкой щебня и песка в машины потребителей. То есть там, где нужно точно отмерять материал.
Новички меньше привычных Liebherr и Hyundai и на треть уступают объёмом ковша. Казалось бы, это недостаток. Но водители считают иначе:
— Маленький, юркий, — хвалит машину водитель Михаил Черемисин. — За счёт манёвренности быстрее справляемся с задачами. Судите сами: на большом погрузчике я отгружал около двух с половиной тысяч тонн за смену, на SHANTUI — не меньше трёх тысяч тонн!
Компактные размеры позволяют «китайцам» работают в узких пространствах, им доступны сложные углы и проёмы, в которые собратья побольше даже не впишутся. Уже сейчас SHANTUI L55-B-5 помогают не только дробильно-сортировочной фабрике: их используют на заводе горячебрикетированного железа и фабрике окомкования.
Приятным бонусом для обслуживающего персонала стала автоматическая система смазки: узлы соединения дольше работают без вмешательства человека. Комфорта в работе добавляют большая и тихая кабина с обзором в 360 градусов, системы кондиционирования и пожаротушения, управление одним джойстиком.
— Сел — и поехал. Никаких сложностей. У нас с SHANTUI полное взаимопонимание, — смеётся Михаил Черемисин.