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Китайский парадокс. Почему у маленьких погрузчиков производительность выше

4 июля 2023, 13:30
Фото: Александр Белашов
Лебединский ГОК трудно представить без крупногабаритной карьерной техники. Но и гигантам не обойтись без «помощников».

— Погрузчики, топливозаправщики, опороперевозчики, бульдозеры — без этих машин невозможна перевозка горной массы в карьере, — говорит начальник автоколонны № 4 АТУ Сергей Куманок. — С их помощью мы заправляем большегрузы, убираем просыпи, участвуем в устройстве дорожного полотна и линий электропередач.

Недавно парк автоколонны пополнили два новеньких погрузчика китайского производства. На Лебединском ГОКе с техникой SHANTUI знакомы: третья автоколонна использует гусеничные бульдозеры этой марки. Теперь на комбинате трудятся и их колёсные собратья.

— Поступившие агрегаты дополнительно оснастили системой взвешивания для точной отметки сыпучих материалов, — отмечает Сергей Куманок. — Техника работает на дробильно-сортировочной фабрике и прекрасно справляется с погрузкой щебня и песка в машины потребителей. То есть там, где нужно точно отмерять материал.

Новички меньше привычных Liebherr и Hyundai и на треть уступают объёмом ковша. Казалось бы, это недостаток. Но водители считают иначе:

— Маленький, юркий, — хвалит машину водитель Михаил Черемисин. — За счёт манёвренности быстрее справляемся с задачами. Судите сами: на большом погрузчике я отгружал около двух с половиной тысяч тонн за смену, на SHANTUI — не меньше трёх тысяч тонн!

Фото: Александр Белашов

Компактные размеры позволяют «китайцам» работают в узких пространствах, им доступны сложные углы и проёмы, в которые собратья побольше даже не впишутся. Уже сейчас SHANTUI L55-B-5 помогают не только дробильно-сортировочной фабрике: их используют на заводе горячебрикетированного железа и фабрике окомкования.

Приятным бонусом для обслуживающего персонала стала автоматическая система смазки: узлы соединения дольше работают без вмешательства человека. Комфорта в работе добавляют большая и тихая кабина с обзором в 360 градусов, системы кондиционирования и пожаротушения, управление одним джойстиком.

— Сел — и поехал. Никаких сложностей. У нас с SHANTUI полное взаимопонимание, — смеётся Михаил Черемисин.

Назначен управляющий директор Лебединского ГОКа
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#Кристина Семенчук#Лебединский ГОК#Машина#Агрегаты#Общество#Белгородская область
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