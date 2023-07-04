Гладков об увольнении Полежаева: Надоело уговаривать людей выполнять работу

Белгородский губернатор Гладков объяснил принятые кадровые решения

По словам главы региона, в Шебекино и Новой Таволжанке он увидел крайне низкий темп восстановительных работ. Гладков добавил, что ему надоело убеждать людей выполнять работу, в связи с чем пришлось принять кадровые решения.