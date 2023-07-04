Гладков об увольнении Полежаева: Надоело уговаривать людей выполнять работу

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 11:03
Updated Сегодня, 11:03
Утром 4 июля губернатор Вячеслав Гладков сообщил об увольнении своего заместителя Константина Полежаева. Уже днём глава региона вновь прокомментировал это решение.
По словам губернатора, в Шебекино и Новой Таволжанке он увидел крайне низкий темп восстановительных работ. Гладков отметил, что работы начаты только на 10% от общего объёма, что недопустимо.
Поэтому пришлось принимать кадровые решения. Надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу. Работу, за которую они получают заработную плату.
Вячеслав Гладков
Отметим, что Гладков уволил Полежаева с формулировкой «за систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».
Кто займёт место Полежаева в областном правительстве, официально пока не сообщалось.