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Гладков об увольнении Полежаева: Надоело уговаривать людей выполнять работу

4 июля 2023, 11:01
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Белгородский губернатор Гладков объяснил принятые кадровые решения

По словам главы региона, в Шебекино и Новой Таволжанке он увидел крайне низкий темп восстановительных работ. Гладков добавил, что ему надоело убеждать людей выполнять работу, в связи с чем пришлось принять кадровые решения.

Утром 4 июля губернатор Вячеслав Гладков сообщил об увольнении своего заместителя Константина Полежаева. Уже днём глава региона вновь прокомментировал это решение.

По словам губернатора, в Шебекино и Новой Таволжанке он увидел крайне низкий темп восстановительных работ. Гладков отметил, что работы начаты только на 10% от общего объёма, что недопустимо.

Поэтому пришлось принимать кадровые решения. Надоело призывать и убеждать, а зачастую уговаривать людей выполнять работу. Работу, за которую они получают заработную плату.
Вячеслав Гладков

Отметим, что Гладков уволил Полежаева с формулировкой «за систематическое невыполнение своих обязанностей, в том числе за некачественную организацию работ по восстановлению жилья в Шебекино и Новой Таволжанке».

Кто займёт место Полежаева в областном правительстве, официально пока не сообщалось.

Губернатор Белгородской области уволил Константина Полежаева
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#Инна Рогова#Увольнение#Заместитель#Кадровое решение#Восстановление#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Шебекино#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков#Константин Полежаев
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