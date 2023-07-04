Буцаев: До конца 2024 года в регионах появится восемь новых экопромышленных парков

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:24
Updated Сегодня, 16:24
Как сообщает transsibinfo.com, объекты будут строиться в течение 2024 года.
Денис Буцаев, возглавляющий публично-правовую компанию «Российский экологический оператор», рассказал о строительстве инфраструктуры на новых объектах. После получения разрешения от региональных властей можно приступать к прокладке сетей электро-, газо- и водоснабжения, водоотведения, строительству дорог. Работы уже стартовали в Челябинской области. В течение летних месяцев парки должны завершить поиск резидентов, которые будут вести строительство в 2024 году.
Потенциальные резиденты в Челябинской области занялись проектированием объектов комплекса. Предполагается, что новое предприятие сможет перерабатывать до 28 тысяч тонн отходов пластика и текстиля.
В Краснодарском крае построят экотехнопарк, рассчитанный на переработку около 70 тысяч тонн вторичных ресурсов — речь идет о бумаге, стекле, пластике. Около 120 тысяч тонн вторичных ресурсов, в том числе пластик, покрышки, стекло, макулатура, электроника, сможет перерабатывать предприятие Нижегородской области.
В Подмосковье предполагается открыть комплекс мощностью до 80 тысяч тонн стекла, дерева, резины. Стоит отметить, что в пределах объекта будет вестись и утилизация до 55 тысяч тонн органических отходов при помощи личинок мухи черной львинки.
В Приморье начнется строительство заводов по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена мощностью до 250 тонн в год и по утилизации до трех тысяч тонн стекла в год. В Невинномысске на Ставрополье появится экотехнопарк мощностью до 80 тысяч тонн в год, где будут утилизировать отходы стекла.
В Новосибирской области заработает стеклообогатительная фабрика (СОФ) по подготовке стеклобоя на 200 тысяч тонн. Российский экологический оператор уже подписал соглашение с «Сибстеклом» о реализации общих инициатив в области утилизации стекла.
Директор по технологиям РЭО Олег Шияновский рассказал, что воплощать проекты резидентов компании помогают средства, полученные благодаря выпуску зеленых облигаций. Планируется направить на строительство всех экотехнопарков 17,6 миллиарда рублей, при этом капвложения в возведение объектов инфраструктуры будут достигать 9,4 миллиарда рублей. Такое финансирование выделено российским правительством на воплощение федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».