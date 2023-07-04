Буцаев: До конца 2024 года в регионах появится восемь новых экопромышленных парков

В Приморье начнется строительство заводов по утилизации пенополистирола и пенополиэтилена мощностью до 250 тонн в год и по утилизации до трех тысяч тонн стекла в год. В Невинномысске на Ставрополье появится экотехнопарк мощностью до 80 тысяч тонн в год, где будут утилизировать отходы стекла.