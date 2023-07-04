Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 14:38

Updated Сегодня, 14:38

Изображение материала

Белгородцам предлагают подписать контракт с Минобороны «на безопасном расстоянии»

4 июля 2023, 14:34
Фото: Bel.ru
Плакаты от правительства Сахалинской области белгородцы заметили в лифтах. В объявлении всем желающими предлагают служить «на безопасном расстоянии».

Служить, судя по всему, придётся на Дальнем Востоке, в районе острова Сахалин. Из преимуществ авторы отмечают «переезд с семьёй» и «жильё на острове».

Но главное достоинство, судя по огромным буквам в заглавии, — «безопасное расстояние».

Фото: Bel.ru

В качестве иллюстрации используется изображение солдата с фотографией счастливой семьи внутри.

Рекламу службы по контракту сейчас можно найти на любой остановке в Белгороде. Обычно мужчинам предлагают «присоединиться к СВОим» и стать героем. Для того, чтобы заключить с Министерством обороны соглашение, необходимо позвонить по указанному в объявлении номеру.

Глава Минобороны Шойгу: В среднем за день на контракт поступает 1336 человек
Узнать подробнее
Читайте также:
По документам дома нет: шебекинская семья не может получить жильё взамен разрушенногоСергей Фуглаев подал иск в суд к ещё одной структуре «Добрыни»Павлова, Сергачёв и Бондаренко досрочно уйдут из белгородской облдумы
#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Спецоперация#Контракт#Минобороны#Служба#Сахалин
Подпишитесь
Прямое попадание снаряда почти разрушило дом в белгородском селе
Сегодня, 13:36
Гладков об увольнении Полежаева: Надоело уговаривать людей выполнять работу
Сегодня, 11:01
По документам дома нет: шебекинская семья не может получить жильё взамен разрушенного
Сегодня, 13:01
Второй пингвин не помог: стали известны подробности суда Анны Гамурак с УБГБ
Сегодня, 12:21
Разрисованные стены, окурки, разруха: белгородцы показали свои дома после атаки ДРГ
Сегодня, 13:17