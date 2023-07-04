Белгородцам предлагают подписать контракт с Минобороны «на безопасном расстоянии»

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Служить, судя по всему, придётся на Дальнем Востоке, в районе острова Сахалин. Из преимуществ авторы отмечают «переезд с семьёй» и «жильё на острове».
Но главное достоинство, судя по огромным буквам в заглавии, — «безопасное расстояние».
В качестве иллюстрации используется изображение солдата с фотографией счастливой семьи внутри.
Рекламу службы по контракту сейчас можно найти на любой остановке в Белгороде. Обычно мужчинам предлагают «присоединиться к СВОим» и стать героем. Для того, чтобы заключить с Министерством обороны соглашение, необходимо позвонить по указанному в объявлении номеру.