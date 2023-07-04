Белгородцам предлагают подписать контракт с Минобороны «на безопасном расстоянии»

Рекламу службы по контракту сейчас можно найти на любой остановке в Белгороде. Обычно мужчинам предлагают «присоединиться к СВОим» и стать героем. Для того, чтобы заключить с Министерством обороны соглашение, необходимо позвонить по указанному в объявлении номеру.