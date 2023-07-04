Белгородец случайно убил приятеля и утопил его тело в реке

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
В Волоконовском районе осудили 26-летнего парня за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Молодой человек хотел проучить «вора», но переборщил.
Трагедия разыгралась 24 марта 2023 года в селе Погромец. Компания мужчин выпивала дома у одного из них. Подсудимый заподозрил своего 48-летнего знакомого в краже телефона, приятели поругались.
Ссора завершилась избиением мужчины по голове и туловищу. Злоумышленник решил проучить приятеля и привёз его в садовой тачке на берег реки Оскол, продолжив избивать. Потерпевший умер, а парень попытался скрыть следы преступления и утопил тело в реке.
Жителя региона приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Также с подсудимого взыскали 1 млн рублей в пользу матери погибшего. Вступил ли приговор в законную силу, в прокуратуре не уточнили.