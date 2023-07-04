Белгородец случайно убил приятеля и утопил его тело в реке

Ссора завершилась избиением мужчины по голове и туловищу. Злоумышленник решил проучить приятеля и привёз его в садовой тачке на берег реки Оскол, продолжив избивать. Потерпевший умер, а парень попытался скрыть следы преступления и утопил тело в реке.