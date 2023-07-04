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Белгородец случайно убил приятеля и утопил его тело в реке

4 июля 2023, 14:45
Фото: Midjourney
Сгенерировано нейросетью Midjourney
26-летний парень избил своего знакомого из-за подозрения в краже. Желание проучить «вора» закончилось его смертью. Подробности сообщили в региональной прокуратуре.

В Волоконовском районе осудили 26-летнего парня за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека. Молодой человек хотел проучить «вора», но переборщил.

Трагедия разыгралась 24 марта 2023 года в селе Погромец. Компания мужчин выпивала дома у одного из них. Подсудимый заподозрил своего 48-летнего знакомого в краже телефона, приятели поругались.

Ссора завершилась избиением мужчины по голове и туловищу. Злоумышленник решил проучить приятеля и привёз его в садовой тачке на берег реки Оскол, продолжив избивать. Потерпевший умер, а парень попытался скрыть следы преступления и утопил тело в реке.

Жителя региона приговорили к десяти годам колонии строгого режима. Также с подсудимого взыскали 1 млн рублей в пользу матери погибшего. Вступил ли приговор в законную силу, в прокуратуре не уточнили.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Волоконовский район#Уголовное дело#Происшествия#Суд#Приговор#Прокуратура области
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