Белгорблагоустройство закупает больше двух тысяч дорожных знаков за 4 млн рублей

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Управление «Белгорблагоустройство» заключило контракт на поставку 2037 дорожных знаков. Исполнитель контракта — ООО «Эскофот». Дорожные знаки обойдутся БГБ в 4 млн 78 тыс. 74 рубля.
Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 10 дней.
Гарантийный срок знаков должен составлять 10 лет. Они должны быть выполнены из оцинкованной стали и иметь светоотражающие элементы.
Отметим, что ООО «Эскофот» зарегистрировано в Белгороде. Директором компании является Владимир Чаусов. Основной вид деятельности организации — производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включённых в другие группировки.