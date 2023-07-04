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Белгорблагоустройство закупает больше двух тысяч дорожных знаков за 4 млн рублей

4 июля 2023, 06:41
Фото: 1MI
Контракт на поставку товара был заключён с ООО «Эскофот» 28 июня.

Управление «Белгорблагоустройство» заключило контракт на поставку 2037 дорожных знаков. Исполнитель контракта — ООО «Эскофот». Дорожные знаки обойдутся БГБ в 4 млн 78 тыс. 74 рубля.

Поставка товара осуществляется по заявке Заказчика в течение 10 дней.

Гарантийный срок знаков должен составлять 10 лет. Они должны быть выполнены из оцинкованной стали и иметь светоотражающие элементы.

Отметим, что ООО «Эскофот» зарегистрировано в Белгороде. Директором компании является Владимир Чаусов. Основной вид деятельности организации — производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включённых в другие группировки.

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#Алина Харина#Дорожные знаки#Белгорблагоустройство#Город#Эксклюзив#Госзакупки#Белгород
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