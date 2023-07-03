Разбирательства в миграционной службе: что будет с регистрацией матери белгородки?

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В Бел.Ру обратилась белгородка Людмила. Её мать и тётя недавно переехали в Россию из города Дзержинска Донецкой области. Мать женщины жила там по виду на жительство Украины, тётя была гражданкой Украины.
В получении российского паспорта и регистрации с видом на жительство Украины матери белгородки отказали в миграционной службе, советовали ехать в Дзержинск и получить там справку, рассказала Людмила Бел.Ру. Тёте белгородки оформили документы без проблем. Людмила нашла постановление о возможности получить регистрацию с ВНЖ и направила заявление, чтобы разобраться в ситуации, в миграционную службу.
Через несколько часов с Бел.Ру снова связалась Людмила и сообщила, что завтра документы её матери всё-таки примут в миграционной службе: «Они получили ответ из Москвы, сказали, что поставят регистрацию маме. Хотя я была у них утром и мне сказали ждать ответ к концу недели».