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Разбирательства в миграционной службе: что будет с регистрацией матери белгородки?

3 июля 2023, 11:27
Фото: 1MI

Женщине с видом на жительство Украины поставят российскую регистрацию в Белгороде

Ранее ей отказали в регистрации по ВНЖ без справки с Украины.

В Бел.Ру обратилась белгородка Людмила. Её мать и тётя недавно переехали в Россию из города Дзержинска Донецкой области. Мать женщины жила там по виду на жительство Украины, тётя была гражданкой Украины.

В получении российского паспорта и регистрации с видом на жительство Украины матери белгородки отказали в миграционной службе, советовали ехать в Дзержинск и получить там справку, рассказала Людмила Бел.Ру. Тёте белгородки оформили документы без проблем. Людмила нашла постановление о возможности получить регистрацию с ВНЖ и направила заявление, чтобы разобраться в ситуации, в миграционную службу.

Через несколько часов с Бел.Ру снова связалась Людмила и сообщила, что завтра документы её матери всё-таки примут в миграционной службе: «Они получили ответ из Москвы, сказали, что поставят регистрацию маме. Хотя я была у них утром и мне сказали ждать ответ к концу недели».

Поезжайте за справкой на Украину: мать белгородки не может получить паспорт России
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#Алина Харина#Вид на жительство#Миграционная служба#Донецкая область#ДНР#Регистрация#Общество#Эксклюзив#Белгород
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