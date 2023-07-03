Разбирательства в миграционной службе: что будет с регистрацией матери белгородки?

Через несколько часов с Бел.Ру снова связалась Людмила и сообщила, что завтра документы её матери всё-таки примут в миграционной службе: «Они получили ответ из Москвы, сказали, что поставят регистрацию маме. Хотя я была у них утром и мне сказали ждать ответ к концу недели».