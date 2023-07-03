Врач объяснил последствия неправильного лечения среднего отита

«Это означает, что воспаление происходит в среднем ухе, а не в наружном слуховом проходе, и воспаление ещё не гнойное — воспалена только слизистая оболочка. У пациента возникает отек слизистой оболочки барабанной полости, который воздействует на болевые рецепторы. Болевые рецепторы сообщают о том, что с ухом что-то не так. Могут возникать либо тупые боли, либо „прострелы“. Это самое распространенное состояние, которое причиняет человеку неудобства», — объяснил ЛОР.