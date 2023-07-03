Врач объяснил последствия неправильного лечения среднего отита

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Он отметил, что в большинстве случаев боли в ушах связаны с катаральным средним отитом, пишет Pravda.Ru.
«Это означает, что воспаление происходит в среднем ухе, а не в наружном слуховом проходе, и воспаление ещё не гнойное — воспалена только слизистая оболочка. У пациента возникает отек слизистой оболочки барабанной полости, который воздействует на болевые рецепторы. Болевые рецепторы сообщают о том, что с ухом что-то не так. Могут возникать либо тупые боли, либо „прострелы“. Это самое распространенное состояние, которое причиняет человеку неудобства», — объяснил ЛОР.
Зайцев рассказал, что боли в ушах могут быть вызваны воспалением наружного слухового прохода (острым наружным отитом). Он пояснил, что при этом состоянии боль сопровождается заложенностью уха, когда ухо ощущается заложенным и глухим из-за сужения просвета наружного слухового прохода.
«Человек может чувствовать, будто он надет шлем или находится в банке — он слышит свой внутренний голос. При фурункуле наружного слухового прохода, при касании возникают очень сильные боли. Человек не может носить шапку, головной убор или наушники зимой или осенью», — рассказал специалист.
Врач подчеркнул, что катаральный средний отит может прогрессировать до гнойного состояния (острый гнойный средний отит). Он также рассказал, что гной может самостоятельно разорвать барабанную перепонку. Иногда врач принимает решение сделать небольшое разрезание барабанной перепонки, чтобы удалить гной.
«Плохой исход возникает, когда пациент не обращается к врачу и барабанная перепонка не разрывается самостоятельно. Гной проникает в оболочку головного мозга. Это может привести к развитию тяжелого состояния, известного как вторичный отогенный менингит, с высокой смертностью», — предупредил ЛОР.
Зайцев призвал не переносить боль в ушах и советовал как можно скорее обратиться к врачу, который проведет рентген или компьютерную томографию височных костей, чтобы определить причину боли и назначить правильное лечение.