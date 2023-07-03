В РЭО сообщили о начале приема заявок на «Зеленую премию»

Участники конкурса, помимо ценного опыта и возможности получить гранты на развитие своих проектов, получат сертификат участия в «Зеленой премии», который будет отправлен на указанный в заявке адрес электронной почты после завершения конкурса. Победители могут рассчитывать на административную и финансовую поддержку своих проектов, а также на PR-поддержку и общественное признание.