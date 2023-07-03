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В РЭО сообщили о начале приема заявок на «Зеленую премию»

3 июля 2023, 13:20
Фото: 1MI
Российский экологический оператор объявил о начале приёма заявок на участие в «Зеленой премии».

Конкурс направлен на выявление лучших представителей отраслевых компаний, брендов, общественных, образовательных и культурных организаций, а также экоактивистов, которые внесли значительный вклад в развитие осознанного потребления, передает издание transsibinfo.com.

Заявки будут приниматься через официальный сайт «Зеленой премии» до 1 октября, а имена победителей будут объявлены в декабре.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев подчеркнул, что «Зеленая премия» проводится ежегодно для привлечения внимания к экологическим вопросам, развитию экономики замкнутого цикла и стимулирования большего количества людей принимать активное участие в экологических инициативах. Он также отметил, что конкурс позволяет продемонстрировать огромное количество отличных экологических проектов по всей стране, что способствует привлечению инвестиций в эту отрасль.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты» и «Корпоративные проекты». Также будет представлена закрытая номинация «Регионы России», чтобы оценить деятельность субъектов РФ.

Участники конкурса, помимо ценного опыта и возможности получить гранты на развитие своих проектов, получат сертификат участия в «Зеленой премии», который будет отправлен на указанный в заявке адрес электронной почты после завершения конкурса. Победители могут рассчитывать на административную и финансовую поддержку своих проектов, а также на PR-поддержку и общественное признание.

В конкурсе могут принять участие граждане России старше 14 лет, юридические лица, общественные организации, субъекты РФ, представители региональной власти и региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

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